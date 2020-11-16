Новый цементный завод под Сысертью выдал первую продукцию

На сысертском предприятии «Атом Цемент» в Свердловской области (входит в структуру компаний «Атомстройкомплекса») произведена первая партия клинкера — основного материала для цемента. Тестовый запуск печи стал финальным этапом пусконаладочных работ на новом заводе. Первую партию цемента на предприятии планируют получить в начале декабря 2020 года.

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Как сообщили в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс», свойства цемента напрямую зависят от качества клинкера. По данным лабораторного анализа химического состава тестового образца, клинкер соответствует самым высоким стандартам качества при том, что достичь таких результатов с первого раза получается не всегда. Это свидетельствует о том, что монтаж всего заводского оборудования прошел точно, а исходное сырье — известняк и глина — имеет стабильно высокое качество.

«Атом Цемент» — одиннадцатое предприятие «Атомстройкомплекса». Собственное производство позволяет нам обеспечивать стройку всем необходимым, контролировать сроки поставок, качество и стоимость материалов. Новый завод будет производить 550 тысяч тонн цемента в год, полностью обеспечит потребность предприятий «Атомстройкомплекса» в качественном цементе, который будет поставляться и другим строителям Екатеринбурга и Свердловской области. Именно такой цемент необходим для уникального и высотного строительства. Доступность материала позволит удерживать цены на жилье, поскольку вся стройка завязана на цементе", — сказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

Он отметил, что строительство завода «Атом Цемент» является приоритетным инвестиционным проектом Свердловской области, так как предприятие станет крупнейшим производителем цемента в регионе. В основу производства положен мокрый способ, обеспечивающий стабильное высокое качество продукции и наиболее безопасный для окружающей среды. По расчетам экологов, благодаря высокоэффективным пылеулавливающим фильтрам, воздух на предприятии будет очищаться на 99,9%.