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Агропром и пищевая промышленность

В Тульской области собран рекордный урожай зерновых

 © cs10.pikabu.ru

В этом году Тульская область собрал рекордный урожай зерна за всю историю наблюдений. По предварительным итогам, намолочено более 2,5 млн тонн. Уборка и обмолот урожая закончены.

В 1987 году единственный раз в истории Тульской области было собрано более 2 млн тонн зерна.

Посевная площадь в регионе превысила 927 тысяч га. Это лучший результат с 2000 года. Лидерами по валовому сбору зерна стали Ефремов, Куркинский, Чернский и Тепло-Огаревский районы. В Каменском районе отмечена наибольшая урожайность зерновых с 1 гектара.

Собрано более 157 тысяч тонн рапса. По этому показателю Тульская область занимает первое место в ЦФО и третье — в стране. Урожай картофеля — более 560 тысяч тонн, это второе место в стране. Собрано 70 тысяч тонн овощей, засеяно 300 тысяч гектаров озимых культур.
Источник: https://myslo.ru/news/tula/2020-11-...ast-sobrala-rekordnyj-urozhaj-zerna

урожай 2020, Тульская область, сельское хозяйство
  • user78 user78
    16.11.2022:42:23

    +!    

    На 16 ноября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры в России обмолочены с площади 46 171,2 тыс. га (98,5% к площади уборки, в 2019 году — 44 997 тыс. га). Намолочено 136,2 млн т зерна (в 2019 году — 124,7 млн т) при урожайности 29,5 ц/га (27,7 ц/га в 2019 году). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 28 892,2 тыс. га, намолочено 87,9 млн т пшеницы (+10,1 млн т к прошлому году) зерна, при урожайности 30,4 ц/га (+2,2 ц/га к прошлому году).

    Сев озимых зерновых культур проведен на площади 19,1 млн га (в 2019 году — 18,1 млн га).

       

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