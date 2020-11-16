В Тульской области собран рекордный урожай зерновых
В этом году Тульская область собрал рекордный урожай зерна за всю историю наблюдений. По предварительным итогам, намолочено более 2,5 млн тонн. Уборка и обмолот урожая закончены.
В 1987 году единственный раз в истории Тульской области было собрано более 2 млн тонн зерна.
Посевная площадь в регионе превысила 927 тысяч га. Это лучший результат с 2000 года. Лидерами по валовому сбору зерна стали Ефремов, Куркинский, Чернский и Тепло-Огаревский районы. В Каменском районе отмечена наибольшая урожайность зерновых с 1 гектара.
Собрано более 157 тысяч тонн рапса. По этому показателю Тульская область занимает первое место в ЦФО и третье — в стране. Урожай картофеля — более 560 тысяч тонн, это второе место в стране. Собрано 70 тысяч тонн овощей, засеяно 300 тысяч гектаров озимых культур.
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16.11.2022:42:23