Новую школу на 600 мест открыли в Сыктывкаре

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В посёлке Краснозатонский в Сыктывкаре Республики Коми открыли новую школу на 600 мест.

Новая школа стала вторым корпусом школы № 9, расположенной в посёлке Краснозатонский. Старое здание с трудом вмещало в себя всех учеников, учиться приходилось в две смены, зачастую последние уроки заканчивались около шести вечера. Почти половине учащихся приходилось учиться во вторую смену. Теперь, благодаря открытию нового здания, проблема второй смены будет устранена.

Стоимость строительства составила 475 млн рублей.

Современное здание оснащено всеми необходимыми кабинетами для организации учебного процесса, собственным пищеблоком, столовой, актовым залом, малым и большим спортивными залами.

Оборудованы классы для занятий физикой, для уроков технологии — швейными машинками, юноши смогут изучить столярное мастерство с применением станков с числовым программным управлением.

Кроме того, в здании оборудован отдельный медицинский блок с прививочным и стоматологическим кабинетами. С местной поликлиникой уже заключен договор на визит стоматолога в школу для профосмотра.

На территории школы расположена многофункциональная спортивная площадка. Она включает в себя круговую беговую дорожку, универсальную спортивную площадку, площадку для спортивных игр, две гимнастические для разных возрастных групп. Зона отдыха включает в себя три площадки для подвижных игр и для тихого отдыха.

Школу возвели в рекордно короткие сроки: за полтора года — строить начали в январе 2019, а завершили в августе 2020 года.

© komiinform.ru

© komiinform.ru

© komiinform.ru

© komiinform.ru

© komiinform.ru

© komiinform.ru

© komiinform.ru