АО «Архбум» запустило вторую линию производства гофрокартона в подмосковном Подольске
АО «Архбум», дочернее предприятие Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, запустило вторую производственную линию по изготовлению упаковки из гофрокартона на произодственной площадке в Подольске Московской области. Это вторая линия плоской высечки, первая была запущена в сентябре 2019 г.
Вторая машина имеет больше опций, сложнее по конфигурации. Линия включает автопитатель, флексопечатную машину с тремя печатными секциями, автоматический высекальный пресс и автоматический разделитель заготовок.
Максимальная производительность линии составляет 7 тыс. листов/час. Машина работает с заготовками шириной до 2100 мм и толщиной до 9 мм.
Общая стоимость оборудования и работ составляет 430 млн руб.
Автоматизированная система подачи обеспечивает точную транспортировку листов гофрокартона, которая исключает их повреждение.
Помимо основной машины смонтированы и запущены транспортная система и робот -паллетайзер.
После завершения всего проекта модернизации в 2021 г. Подольский филиал АО «Архбум» сможет производить до 17 млн. кв. м готовой продукции в месяц.
АО «Архбум» — крупнейший производитель гофроупаковки в России. Имеет 3 производственные площадки — две в Московской области (Подольск, Истра) и одну в Воронеже.
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