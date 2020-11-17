АО «Архбум» запустило вторую линию производства гофрокартона в подмосковном Подольске

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АО «Архбум», дочернее предприятие Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, запустило вторую производственную линию по изготовлению упаковки из гофрокартона на произодственной площадке в Подольске Московской области. Это вторая линия плоской высечки, первая была запущена в сентябре 2019 г.

Вторая машина имеет больше опций, сложнее по конфигурации. Линия включает автопитатель, флексопечатную машину с тремя печатными секциями, автоматический высекальный пресс и автоматический разделитель заготовок.

Максимальная производительность линии составляет 7 тыс. листов/час. Машина работает с заготовками шириной до 2100 мм и толщиной до 9 мм.

Общая стоимость оборудования и работ составляет 430 млн руб.

© gofro.expert

Автоматизированная система подачи обеспечивает точную транспортировку листов гофрокартона, которая исключает их повреждение.

Помимо основной машины смонтированы и запущены транспортная система и робот -паллетайзер.

После завершения всего проекта модернизации в 2021 г. Подольский филиал АО «Архбум» сможет производить до 17 млн. кв. м готовой продукции в месяц.

АО «Архбум» — крупнейший производитель гофроупаковки в России. Имеет 3 производственные площадки — две в Московской области (Подольск, Истра) и одну в Воронеже.