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Самара — девятый по количеству жителей город России. По ряду показателей город ставит рекорды: здесь располагается самый высокий вокзал, самая протяжённая набережная на Волге и самая большая городская площадь в Европе.

С советского времени Самара остаётся крупнейшим круизным и туристическим хабом на Средней Волге, а также центром авиационной и космической отрасли страны. С 1968 до 2013 года здесь выпускались все модификации самолётов Ту-154, а производство ракет-носителей «Союз», на которой все российские космонавты отправляются в полет, успешно продолжается до сих пор.

1. Самара располагается напротив крупнейшей излучины в среднем течении Волги в том месте, где в неё впадает левый приток под названием Самара.

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2. Самара основана в 1586 году, когда князь Григорий Засекин по указанию царя Фёдора I Иоанновича построил на берегу реки Самары оборонительную крепость для защиты судоходства на Волге. В период между 1935 и 1991 годами Самара именовалась Куйбышевом — по фамилии Валериана Куйбышева, русского революционера, советского партийного деятеля и ближайшего сподвижника Сталина по экономическим вопросам. А во время ВОВ город стал запасной столицей СССР на случай захвата Москвы.

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3. С 1967 года Самара является городом-миллионником. Сегодня город населяет 1,157 млн человек. Вместе с окрестностями самарская агломерация занимает 11 место среди самых густонаселённых в стране — 2,7 миллиона человек.

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4. Площадь Куйбышева — самая большая в Европе. Вместе с прилегающими скверами занимает более 17 гектар.

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5. Самарский академический театр оперы и балета располагается в массивном здании, возведённом в стиле неоклассицизм в 1931-1932 годах.

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6. Во время войны в Куйбышев из Москвы перебралась балетная и оперная труппа Большого театра. Это стало мощным импульсом для развития репертуара Самарского театра.

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7. Куйбышев, как город-миллионник, в позднесоветское получил финансирование на строительство системы внеуличного рельсового транспорта. Самарский метрополитен сегодня состоит из десяти станций на одной линии протяжённостью 11,6 км. Ежедневно подземкой пользуются около 36 тысяч пассажиров.

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8. Площадь Чапаева в шесть раз меньше площади Куйбышева, но на ней тоже располагается театр — Самарский драматический, один из старейших в России. Ансамбль площади завершает памятник чапаевцам, возведённый в 1932 году. Копия этого монумента есть в Петербурге.

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9. Самарский академический театр драмы им. Горького размещается в здании в псевдорусском стиле 1888 года постройки. За выразительную архитектуру горожане прозвали здание театра «пряничным домиком».

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10. Колокольня Иверского Самарского женского монастыря.

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11. В Самаре, провозглашённой запасной столицей СССР на случай захвата Москвы, на глубине 37 метров был обустроен бункер для Сталина. Правда, сам вождь народов здесь так ни разу и не появился.

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12. Храм Пресвятого Сердца Иисуса построен в 1906 году в неоготическом стиле на пожертвования католической общины Самары.

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13. Алтарь церкви украшен фреской, копирующей картину «Христос Святого Иоанна Креста» Сальвадора Дали.

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14. Одна из городских легенд гласит, что под Самарой располагается сеть тоннелей. По ним можно выйти на другом берегу Волги и на островах.

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15. Самарская государственная филармония. Новое здание построено в 1974 году и стилизовано под самарский модерн.

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16. Евангелическо-лютеранская община Святого Георга. Архитектурный ансамбль, построенный в 1865 году в стиле провинциальной неоготики, восходящий к немецкому средневековью.

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17. Улица Куйбышева. Именно отсюда в 1942 году был запущен первый троллейбусный маршрут в Самаре.

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18. Улица Куйбышева в разные годы называлась Главной, Казачьей, Торговой, Дворянской, Керенской, Советской.

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19. Площадь Революции. Первоначально в центре площади располагался памятник Александру II, который разобрали после революции, оставив постамент. На нём в 1927 году воздвигли памятник Ленину, который стоит тут до сих пор.

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20. Самарский областной художественный музей им. Аннеты Басс — одно из крупнейших в стране собраний живописи, иконописи, а также русского авангарда и советского искусства.

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21. Здание в стиле неоклассицизм было построено в 1915 года в результате тотальной реконструкции и надстройки купеческого дома 1880 года.

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22. Самара — круизный центр Поволжья. По числу формируемых теплоходов город уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Каждый год в период навигации не менее 15 различных теплоходов принимают на борт круизных пассажиров из Самары.

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23. В период навигации с речного вокзала Самары можно добраться на круизном теплоходе до Москвы и Астрахани. Ежегодный круизный турпоток в Самаре составляет не менее 45 тысяч пассажиров.

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24. Фонтан «Самара» на набережной Волги — один из символов города, появившийся в честь его 400-летия.

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25. «Самарский Арбат» — пешеходная зона Ленинградской улицы.

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26. Пешеходный участок улицы появился в 2011 году, спустя девять лет после решения городских властей о ликвидации на этом месте вещевого рынка.

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27. В народе улицу называют Ленинградкой.

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28. Железнодорожный вокзал станции Самара — самое высокое вокзальное здание в Европе.

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29. Высота здания со шпилем составляет 101 метр, что соизмеримо с высотой 32-этажного здания.

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30. На вокзале расположено 8 платформ и 15 путей.

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31. Фрунзенский мост через реку Самара был открыт в 2020 году.

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32. Площадь Славы и здание Администрации Самарской области. Строительство площади началось в 1965 и было завершено за три года.

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33. Монумент Славы. 13-метровая фигура рабочего с крыльями в руках на 40-метровом пьедестале.

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34. Памятник считается одним из самых узнаваемых символов Самары. Поставлен в знак благодарности рабочим авиационной промышленности, чей трудовой подвиг внёс неоценимый вклад в победу в ВОВ.

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35. Наряду с официальным памятник получил также народные названия, например, «Паниковский с гусём» в честь персонажа произведения «Золотой телёнок», и «Крылышки». Иногда монумент принимают за памятник Гагарину.

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36. Спуск площади Славы.

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37. Храм Великомученика Георгия Победоносца. Небольшая церковь в русско-византийском стиле была построена в честь 1000-летия крещения Руси и 55-летия победы в ВОВ.

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38. Панорама Самарской площади.

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39. Стелла «Ладья» украшает Октябрьскую набережную Самары и олицетворяет историю края, встречавшего купцов и витязей со всей страны.

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40. Стела была установлена в 1986 г. в честь 400-летия образования Самары.

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41. Штаб-квартира ОАО «Самаранефтегаз» — российской нефтедобывающей компании, которая входит в группу ОАО НК «Роснефть».

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42. Монумент ракета-носитель «Союз» музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Самара внесла весомый вклад в освоение космоса и создание ракетно-ядерного щита. На самарском объединении «Кузнецов» была спроектирован и до сих пор выпускается ракетный двигатель НК-33. На заводе «Прогресс» было произведено девять модификаций ракет-носителей и 27 видов космических аппаратов. На сегодняшний день каждый третий запуск в космос осуществляется на ракетах-носителях самарского производства.

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43. Фасад здания музея украшает подлинный «Союз» — это единственная в Европе вертикально-установленная ракета-носитель в собранном виде. Высота ракеты вместе со зданием — 68 м, вес — 20 тонн.

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44. Установленный экземпляр ракеты был изготовлен в 1984 году куйбышевским заводом «Прогресс» как образец для тренировки боевых расчетов на космодроме Плесецк. В 1999 году ракету, уже выработавшую свой ресурс, подарили РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в честь 40-летнего юбилея предприятия, который переделал ее под макет.

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45.

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46. Собор Кирилла и Мефодия на Барбошиной поляне.

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47. Здание храма возведено в стиле неоклассицизма. Высота собора вместе с крестом составляет 57 метров, а колокольни — 73 метра.

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48. Стадион «Самара Арена» построен специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

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49. Стадион вместимостью почти 45 тысяч зрителей во время мундиаля принял шесть матчей.

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50. Заполняемость матчей, проведённых в рамках ЧМ по футболу, составила от 95 до 100%.

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51. Административно-диспетчерский корпус «Газпром Трансгаз Самара».

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52. Памятник самолёту Ил-2 в сквере на пересечении Московского проспекта и проспекта Кирова.

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53. «Крутые ключи» — микрорайон состоящий из более 300 жилых домов на 100 тысяч человек.

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54. Официально микрорайон именуется «Крутые ключи», но жители называют его исключительно по фамилии создателя — бизнесмена Владимира Кошелева.

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55. Пиксельный мурал, стилизованный под 8-битную графику на футбольную тематику на жилых домах в Приволжском микрорайоне.

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56. На аэродроме Самарского государственного аэрокосмического университета в Смышляевке базируются самолёты и вертолёты Ан-2, Ан-12, Ми-8, Як-42, Ту-104, Ту-144, Ту-154. На них проходят практику студенты, изучающие эксплуатацию авиатехники.

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57. Ту-144 СССР-77108. Участвовал в государственных испытаниях. В процессе проведения испытаний выполнил 50 полётов общим налётом 68 часов, из них на сверхзвуке 6 часов. Возил почту. 27 августа 1987 перелетел на аэродром Куйбышевского авиационного института.

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58. Самара — крупнейший авиационный центр страны, который стал активно развиваться в 1941 году после эвакуации в Куйбышев тридцати предприятий Наркомата авиационной промышленности СССР. С 1970 по 1998 год на Куйбышевском авиационном заводе, а позже с 1998 до 2013 года на самарском предприятии «Авиакор» выпускался самый массовый советский пассажирский авиалайнер Ту-154. Легендарный штурмовик Ил-2, прозванный летающим танком, производился также в Куйбышеве.

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59. Здание-утюг, офисный центр «Галактика».

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60. Самарская хоральная синагога. Была построена в 1908 году в псевдомавританском стиле. Уже в 1929 г. синагога была закрыта и в советские годы в здании находился сначала Дворец культуры, а в дальнейшем — хлебзавод. В настоящее время существуют планы по реконструкции и восстановлению синагоги.

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61. Бассейн ЦСКА ВВС.

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62. Дом промышленности. Построен в 1936 году камней, оставшихся от разрушенного Кафедрального собора. Является памятником конструктивизма, хотя во время реконструкции, проведённой в 1961 году, конструктивистский облик здания был частично утрачен и стал больше соответствовать духу соцреализма. Сейчас это офисное здание.

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63. Струковский сад — старейший парк Самары, расположенный на берегу Волги, рядом с Самарским Драматическим Театром.

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64.

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65. Жигулёвский пивоваренный завод — один из старейших пивоваренных заводов России. Был построен в 1881 году австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон Вакано. Все корпуса, находящиеся на территории пивоваренного завода, являются объектами культурного наследия федерального значения. Сегодня завод производит 700 млн литров пива год.

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66. Здание ОАО «Самаранефтегаз» — российская нефтедобывающая компания, входящая в группу ОАО НК «Роснефть».

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67. Колокольня Иверского Самарского женского монастыря.

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68. Волга.

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