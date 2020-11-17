Фото Самары с высоты — космический город на Волге
Самара — девятый по количеству жителей город России. По ряду показателей город ставит рекорды: здесь располагается самый высокий вокзал, самая протяжённая набережная на Волге и самая большая городская площадь в Европе.
С советского времени Самара остаётся крупнейшим круизным и туристическим хабом на Средней Волге, а также центром авиационной и космической отрасли страны. С 1968 до 2013 года здесь выпускались все модификации самолётов Ту-154, а производство ракет-носителей «Союз», на которой все российские космонавты отправляются в полет, успешно продолжается до сих пор.
1. Самара располагается напротив крупнейшей излучины в среднем течении Волги в том месте, где в неё впадает левый приток под названием Самара.
2. Самара основана в 1586 году, когда князь Григорий Засекин по указанию царя Фёдора I Иоанновича построил на берегу реки Самары оборонительную крепость для защиты судоходства на Волге. В период между 1935 и 1991 годами Самара именовалась Куйбышевом — по фамилии Валериана Куйбышева, русского революционера, советского партийного деятеля и ближайшего сподвижника Сталина по экономическим вопросам. А во время ВОВ город стал запасной столицей СССР на случай захвата Москвы.
3. С 1967 года Самара является городом-миллионником. Сегодня город населяет 1,157 млн человек. Вместе с окрестностями самарская агломерация занимает 11 место среди самых густонаселённых в стране — 2,7 миллиона человек.
4. Площадь Куйбышева — самая большая в Европе. Вместе с прилегающими скверами занимает более 17 гектар.
5. Самарский академический театр оперы и балета располагается в массивном здании, возведённом в стиле неоклассицизм в 1931-1932 годах.
6. Во время войны в Куйбышев из Москвы перебралась балетная и оперная труппа Большого театра. Это стало мощным импульсом для развития репертуара Самарского театра.
7. Куйбышев, как город-миллионник, в позднесоветское получил финансирование на строительство системы внеуличного рельсового транспорта. Самарский метрополитен сегодня состоит из десяти станций на одной линии протяжённостью 11,6 км. Ежедневно подземкой пользуются около 36 тысяч пассажиров.
8. Площадь Чапаева в шесть раз меньше площади Куйбышева, но на ней тоже располагается театр — Самарский драматический, один из старейших в России. Ансамбль площади завершает памятник чапаевцам, возведённый в 1932 году. Копия этого монумента есть в Петербурге.
9. Самарский академический театр драмы им. Горького размещается в здании в псевдорусском стиле 1888 года постройки. За выразительную архитектуру горожане прозвали здание театра «пряничным домиком».
10. Колокольня Иверского Самарского женского монастыря.
11. В Самаре, провозглашённой запасной столицей СССР на случай захвата Москвы, на глубине 37 метров был обустроен бункер для Сталина. Правда, сам вождь народов здесь так ни разу и не появился.
12. Храм Пресвятого Сердца Иисуса построен в 1906 году в неоготическом стиле на пожертвования католической общины Самары.
13. Алтарь церкви украшен фреской, копирующей картину «Христос Святого Иоанна Креста» Сальвадора Дали.
14. Одна из городских легенд гласит, что под Самарой располагается сеть тоннелей. По ним можно выйти на другом берегу Волги и на островах.
15. Самарская государственная филармония. Новое здание построено в 1974 году и стилизовано под самарский модерн.
16. Евангелическо-лютеранская община Святого Георга. Архитектурный ансамбль, построенный в 1865 году в стиле провинциальной неоготики, восходящий к немецкому средневековью.
17. Улица Куйбышева. Именно отсюда в 1942 году был запущен первый троллейбусный маршрут в Самаре.
18. Улица Куйбышева в разные годы называлась Главной, Казачьей, Торговой, Дворянской, Керенской, Советской.
19. Площадь Революции. Первоначально в центре площади располагался памятник Александру II, который разобрали после революции, оставив постамент. На нём в 1927 году воздвигли памятник Ленину, который стоит тут до сих пор.
20. Самарский областной художественный музей им. Аннеты Басс — одно из крупнейших в стране собраний живописи, иконописи, а также русского авангарда и советского искусства.
21. Здание в стиле неоклассицизм было построено в 1915 года в результате тотальной реконструкции и надстройки купеческого дома 1880 года.
22. Самара — круизный центр Поволжья. По числу формируемых теплоходов город уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Каждый год в период навигации не менее 15 различных теплоходов принимают на борт круизных пассажиров из Самары.
23. В период навигации с речного вокзала Самары можно добраться на круизном теплоходе до Москвы и Астрахани. Ежегодный круизный турпоток в Самаре составляет не менее 45 тысяч пассажиров.
24. Фонтан «Самара» на набережной Волги — один из символов города, появившийся в честь его 400-летия.
25. «Самарский Арбат» — пешеходная зона Ленинградской улицы.
26. Пешеходный участок улицы появился в 2011 году, спустя девять лет после решения городских властей о ликвидации на этом месте вещевого рынка.
27. В народе улицу называют Ленинградкой.
28. Железнодорожный вокзал станции Самара — самое высокое вокзальное здание в Европе.
29. Высота здания со шпилем составляет 101 метр, что соизмеримо с высотой 32-этажного здания.
30. На вокзале расположено 8 платформ и 15 путей.
31. Фрунзенский мост через реку Самара был открыт в 2020 году.
32. Площадь Славы и здание Администрации Самарской области. Строительство площади началось в 1965 и было завершено за три года.
33. Монумент Славы. 13-метровая фигура рабочего с крыльями в руках на 40-метровом пьедестале.
34. Памятник считается одним из самых узнаваемых символов Самары. Поставлен в знак благодарности рабочим авиационной промышленности, чей трудовой подвиг внёс неоценимый вклад в победу в ВОВ.
35. Наряду с официальным памятник получил также народные названия, например, «Паниковский с гусём» в честь персонажа произведения «Золотой телёнок», и «Крылышки». Иногда монумент принимают за памятник Гагарину.
36. Спуск площади Славы.
37. Храм Великомученика Георгия Победоносца. Небольшая церковь в русско-византийском стиле была построена в честь 1000-летия крещения Руси и 55-летия победы в ВОВ.
38. Панорама Самарской площади.
39. Стелла «Ладья» украшает Октябрьскую набережную Самары и олицетворяет историю края, встречавшего купцов и витязей со всей страны.
40. Стела была установлена в 1986 г. в честь 400-летия образования Самары.
41. Штаб-квартира ОАО «Самаранефтегаз» — российской нефтедобывающей компании, которая входит в группу ОАО НК «Роснефть».
42. Монумент ракета-носитель «Союз» музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Самара внесла весомый вклад в освоение космоса и создание ракетно-ядерного щита. На самарском объединении «Кузнецов» была спроектирован и до сих пор выпускается ракетный двигатель НК-33. На заводе «Прогресс» было произведено девять модификаций ракет-носителей и 27 видов космических аппаратов. На сегодняшний день каждый третий запуск в космос осуществляется на ракетах-носителях самарского производства.
43. Фасад здания музея украшает подлинный «Союз» — это единственная в Европе вертикально-установленная ракета-носитель в собранном виде. Высота ракеты вместе со зданием — 68 м, вес — 20 тонн.
44. Установленный экземпляр ракеты был изготовлен в 1984 году куйбышевским заводом «Прогресс» как образец для тренировки боевых расчетов на космодроме Плесецк. В 1999 году ракету, уже выработавшую свой ресурс, подарили РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в честь 40-летнего юбилея предприятия, который переделал ее под макет.
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46. Собор Кирилла и Мефодия на Барбошиной поляне.
47. Здание храма возведено в стиле неоклассицизма. Высота собора вместе с крестом составляет 57 метров, а колокольни — 73 метра.
48. Стадион «Самара Арена» построен специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
49. Стадион вместимостью почти 45 тысяч зрителей во время мундиаля принял шесть матчей.
50. Заполняемость матчей, проведённых в рамках ЧМ по футболу, составила от 95 до 100%.
51. Административно-диспетчерский корпус «Газпром Трансгаз Самара».
52. Памятник самолёту Ил-2 в сквере на пересечении Московского проспекта и проспекта Кирова.
53. «Крутые ключи» — микрорайон состоящий из более 300 жилых домов на 100 тысяч человек.
54. Официально микрорайон именуется «Крутые ключи», но жители называют его исключительно по фамилии создателя — бизнесмена Владимира Кошелева.
55. Пиксельный мурал, стилизованный под 8-битную графику на футбольную тематику на жилых домах в Приволжском микрорайоне.
56. На аэродроме Самарского государственного аэрокосмического университета в Смышляевке базируются самолёты и вертолёты Ан-2, Ан-12, Ми-8, Як-42, Ту-104, Ту-144, Ту-154. На них проходят практику студенты, изучающие эксплуатацию авиатехники.
57. Ту-144 СССР-77108. Участвовал в государственных испытаниях. В процессе проведения испытаний выполнил 50 полётов общим налётом 68 часов, из них на сверхзвуке 6 часов. Возил почту. 27 августа 1987 перелетел на аэродром Куйбышевского авиационного института.
58. Самара — крупнейший авиационный центр страны, который стал активно развиваться в 1941 году после эвакуации в Куйбышев тридцати предприятий Наркомата авиационной промышленности СССР. С 1970 по 1998 год на Куйбышевском авиационном заводе, а позже с 1998 до 2013 года на самарском предприятии «Авиакор» выпускался самый массовый советский пассажирский авиалайнер Ту-154. Легендарный штурмовик Ил-2, прозванный летающим танком, производился также в Куйбышеве.
59. Здание-утюг, офисный центр «Галактика».
60. Самарская хоральная синагога. Была построена в 1908 году в псевдомавританском стиле. Уже в 1929 г. синагога была закрыта и в советские годы в здании находился сначала Дворец культуры, а в дальнейшем — хлебзавод. В настоящее время существуют планы по реконструкции и восстановлению синагоги.
61. Бассейн ЦСКА ВВС.
62. Дом промышленности. Построен в 1936 году камней, оставшихся от разрушенного Кафедрального собора. Является памятником конструктивизма, хотя во время реконструкции, проведённой в 1961 году, конструктивистский облик здания был частично утрачен и стал больше соответствовать духу соцреализма. Сейчас это офисное здание.
63. Струковский сад — старейший парк Самары, расположенный на берегу Волги, рядом с Самарским Драматическим Театром.
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65. Жигулёвский пивоваренный завод — один из старейших пивоваренных заводов России. Был построен в 1881 году австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон Вакано. Все корпуса, находящиеся на территории пивоваренного завода, являются объектами культурного наследия федерального значения. Сегодня завод производит 700 млн литров пива год.
66. Здание ОАО «Самаранефтегаз» — российская нефтедобывающая компания, входящая в группу ОАО НК «Роснефть».
67. Колокольня Иверского Самарского женского монастыря.
68. Волга.
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17.11.2012:38:45
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