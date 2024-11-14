«Нефтефлот» спустил на воду пассажирское судно проекта PV20S

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На самарском заводе «Нефтефлот» спустили на воду пассажирское судно проекта PV20S. Об этом рассказывается на официальной странице предприятия в ВКонтакте.

Напомним, завод «Нефтефлот» продолжает постройку серии из трех морских пассажирских судов проекта PV20S по контракту 2020 года. Назначение судов — портовое, рейдовое и прибрежное плавание в морских районах.

Суда имеют длину 30 м, ширину 7 м и рассчитаны на 200 пассажиров и 3 членов экипажа. Проект судов разрабатывало КБ «МИБ-Дизайн-СПб», генеральный подрядчик в строительстве ЦКБ «Нептун», финансирует сделку Государственная транспортная лизинговая компания. Место эксплуатации судов будет определено после завершения строительства с учётом потребностей регионов Российской Федерации.

На судах проекта PV20S будет внедрена инновационная экологичная гибридная система электрического движения. При эксплуатации теплоход непродолжительное время сможет ходить за счетэлектроэнергии.

Технические характеристики проекта PV20S:

Длина 29,50 метра

Ширина 7,20 метра

Осадка 1,50 метра

Дедвейт 34 т

Водоизмещение 162,5 т

Экипаж 3 чел.

Пассажировместимость 200 человек

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