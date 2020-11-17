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В Московской области начато строительство нового завода компании K-Flex. Производственно-складской комплекс площадью 24 тыс. кв.м появится в г. о. Истра. Планируется, что работы завершатся уже в августе-сентябре 2021 года.

Итальянская компания K-Flex ведет свою деятельность в Московской области с 2005 года. За 15 лет производитель теплоизоляции инвестировал в свои проекты порядка 5 млрд рублей. Инвестиции в новый завод составят 2 млрд рублей. Будет создано 90 рабочих мест.

На втором заводе компании в г. о. Истра будет налажен выпуск инновационных для рынка теплоизоляционных материалов. Создание нового производства связано также с расширением географии поставок.

Продукция будет экспортироваться в Беларусь, Украину, Казахстан, Грузию, Молдавию, Киргизию, Армению, Азербайджан, Индию, Китай. Таким образом, компания станет одним из лидеров среди производителей технической теплоизоляции из вспененного каучука на территории СНГ.