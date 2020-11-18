Завершены стендовые испытания двигателя МГТД-150Э

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12 ноября на территории АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» завершен комплекс приемо-сдаточных испытаний двигателя МГТД-150Э № 001. Двигатель разработан и изготовлен в рамках проекта Фонда перспективных исследований с применением аддитивных технологий и металлопорошковых композиций разработки ФГУП «ВИАМ».

В состав МГТД вошло 6 ответственных деталей, изготовленных по технологии селективного лазерного сплавления из металлопорошковых композиций ФГУП «ВИАМ». Это жаровая труба, фронтовое устройство, реактивное сопло, корпус компрессора, корпус ВНА и сопловой аппарат.

В ходе испытаний зафиксировано, что параметры двигателя превзошли требования по Техническому заданию проекта. Максимальная тяга составила 151,6 кгс, что на 20% выше, чем у двигателя прототипа, при этом удельный расход топлива и температура газов за турбиной снижены на 10%, а масса двигателя не изменилась.

Ряд разработанных сплавов по прочностным характеристикам превзошел зарубежные аналоги более чем на 20%. Время организации производства и изготовления основных элементов двигателей, благодаря новой технологии, удалось сократить до 20 раз при двукратном снижении затрат.

Создание нового двигателя с улучшенными характеристиками стало возможным в кратчайшие сроки только благодаря применению цифровых методов проектирования, аддитивного производства основных деталей и металлопорошковых композиций сплавов нового поколения, разработанных непосредственно под особенности селективного лазерного сплавления.

Совместный проект Фонда перспективных исследований, ФГУП «ВИАМ», АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» по разработке материалов нового поколения для аддитивных технологий изготовления конструктивных элементов авиационных и ракетных двигателей стартовал в ноябре 2015 года. В рамках проекта разработана, изготовлена и испытана линейка перспективных малоразмерных газотурбинных двигателей в классе тяг 10, 20, 125 и 150 кгс на базе аддитивного производства с использованием специально разработанных отечественных высокожаропрочных и высокопрочных металлопорошковых композиций ФГУП «ВИАМ», технологий синтеза, термической и баротермической обработок, постобработки и контроля.

В июле этого года на базе авиационного центра «Казанбаш» (Республика Татарстан) прошли летные испытания первого отечественного двигателя МГТД-20, а 9 сентября на территории войсковой части в Астраханской области успешно прошел первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата ВМ «Дань» М с отечественным двигателем МГТД-125Э, основные детали которого изготовлены по аддитивным технологиям разработки ФГУП «ВИАМ».