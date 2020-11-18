Алтайхолод запустил новый цех по выпуску замороженных тортов

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Барнаульское предприятие «Алтайхолод» запустило новый цех, который позволил расширить ассортимент выпускаемой продукции. Пусконаладочные работы были проведены весной текущего года, а в сентябре подразделение вышло на плановые показатели. В настоящее время предприятие выпускает около двух тысяч тортов в смену, однако мощности цеха позволяют значительно увеличить производство кондитерских изделий.

«Мы начали изучать эту тему еще в конце прошлого года, а уже в августе открыли новый производственный цех по выпуску этого вида продукции. И перспективы вырисовываются неплохие. Мы верим, что эта продукция станет серьёзным подспорьем для нас.

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Дело в том, что замороженные торты хорошо перекрывают сезонный спрос на нашу основную продукцию. Грубо говоря, падает спрос на мороженое, начинает расти спрос на торты. Поэтому мы надеемся, что это будет нивелировать наши сезонные пики, и верим, что это направление станет равноправным участником наших бизнес-процессов. Но это вопрос нескольких ближайших лет», — отмечает генеральный директор компании «Алтайхолод» Михаил Туркин.

В настоящее время «Алтайхолод» выпускает по оригинальным рецептурам более 150 наименований мороженого под торговой маркой «Русский холод», это стаканчики, эскимо, брикеты, рожки, рулеты. Продукция, произведенная в Барнауле, поставляется во все регионы страны, а также экспортируется в страны СНГ, Германию, Китай, США, Сербию и другие иностранные государства.

Фабрика «Алтайхолод» была открыта в 1965 году. Производство мороженого запущено в 1987 году. В настоящее время предприятие является одним из ведущих производителей продуктов питания Алтайского края с общим штатом сотрудников до 1000 человек.