© Бионышева Елена/Сделано у нас

Тульская гармонь — такой же символ города, как пряник или самовар. Этот и другие музыкальные инструменты изготавливают на предприятии «Тульская гармонь», где сохраняют традиции мастеров XIX века. Мы посетили производство и узнали, как делают народный инструмент.

ПРЕДПРИЯТИЕ С ИСТОРИЕЙ

Первую гармонь в Туле изготовили еще в начале позапрошлого века, а столетие спустя она получила международное признание и медали на выставке в Париже. Сегодня легендарный инструмент рождается на свет в стенах фабрики «Тульская гармонь», где трепетно сохраняют заложенные два века назад традиции.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

«Тульская гармонь» — один из ведущих производителей музыкальных инструментов в стране, выпускающий свыше 50 наименований продукции ежемесячно. Это единственное крупное предприятие в России, где налажен полный цикл производства язычковых инструментов для музыкантов-любителей. Помимо гармоней, баянов и аккордеонов здесь уже несколько лет изготавливают пианино для музыкальных школ в кооперации с чешской фирмой Petrof. Ассортимент продукции продолжает расширяться благодаря внедрению новых конструкторских и технологических разработок.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Каждый инструмент создан командой мастеров вручную, поэтому неудивительно, что изделия «Тульской гармони» славятся далеко за пределами области. На тульских инструментах играют в России, Германии, Италии, Чехии и Австралии, им отдают предпочтение исполнители знаменитого ансамбля имени Александрова.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

РАБОТА КАК ПО НОТАМ

Мастера «Тульской гармони» умеют вдохнуть жизнь в дерево. Для корпуса гармони отбирают березу, а для резонаторов — сосну. Древесину доставляют на фабрику и две недели сушат в помещении, где поддерживаются определенные влажность и температура. В машинном цехе материал распиливают и делают из него заготовки для частей инструмента. На специальном станке ЧПУ вырезают детали и изящный логотип.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Поверхность заготовок вручную выравнивают столяры и, словно конструктор, собирают каркас левой и правой частей гармони. Затем их обклеивают тонким целлулоидом, вымоченным в специальном растворе и потому плотно прилегающем к деревянной поверхности. После недельной сушки верхнюю часть покрытия счищают железными пластинами и полируют для придания глянца. На блестящем корпусе художник наносит роспись трафаретными красками, чаще всего на гармонях рисуют цветы.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Наконец, корпус, гриф и басовые накладки попадают в цех сборки и настройки, где части соединяют и гармонь получает свой звонкий голос. Меха инструмента собирают из электрокартона, а к резонаторам приклеивают специальную планку с контролирующими движение воздуха клапанами, у каждого из которых своя тональность.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

После инструмент передают настройщику, чтобы он «подчистил» ее звучание на слух, по технологии XIX века, и «зашпиливают» его корпус и меха. Готовая гармонь проходит тестирование в отделе технического контроля, получает паспорт и готовится к отправке: ее протирают и запаковывают в коробку вместе со специальным чехлом и комплектом ремней. В таком виде инструмент и отправляется покупателю.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Текст и фото: Бионышева Елена