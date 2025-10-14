«Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех)выпустила в продажу первый отечественный беспроводной петличный микрофон ЖУК. Микрофон разработан и собран на собственной производственной базе в Туле.

Микрофонная система компактная и легкая, но при этом мощная и надежная. ЖУК обеспечивает исключительное качество звука на расстоянии до 300 метров. Микрофон может работать без подзарядки до 18 часов. Время беспрерывной работы передатчика — 6 часов. Зарядный кейс способен провести два дополнительных цикла заряда батареи.

«Наши инженеры создали качественный продукт с расширенными функциональными характеристикам. Петличный микрофон — уверенный конкурент мировых брендов. Он отлично подойдет для работы блогеров. Микрофон обеспечивает высокое качество звука, не ограничивая при этом движений говорящего. Это делает его удобным в самых различных ситуациях» — сказала генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова.

Для компании микрофон ЖУК — это по-настоящему знаковый продукт. Завод Октава основан в 1927 году. В тот же год в большой книге природы была сделана удивительная запись. Ученые открыли ранее неизвестный вид — изящного жука из семейства Cerambycidae. Его назвали Oberea octava.