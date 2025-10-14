«Октава ДМ» выпустила первый отечественный беспроводной петличный микрофон ЖУК
«Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех)выпустила в продажу первый отечественный беспроводной петличный микрофон ЖУК. Микрофон разработан и собран на собственной производственной базе в Туле.
Микрофонная система компактная и легкая, но при этом мощная и надежная. ЖУК обеспечивает исключительное качество звука на расстоянии до 300 метров. Микрофон может работать без подзарядки до 18 часов. Время беспрерывной работы передатчика — 6 часов. Зарядный кейс способен провести два дополнительных цикла заряда батареи.
«Наши инженеры создали качественный продукт с расширенными функциональными характеристикам. Петличный микрофон — уверенный конкурент мировых брендов. Он отлично подойдет для работы блогеров. Микрофон обеспечивает высокое качество звука, не ограничивая при этом движений говорящего. Это делает его удобным в самых различных ситуациях» — сказала генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова.
Для компании микрофон ЖУК — это по-настоящему знаковый продукт. Завод Октава основан в 1927 году. В тот же год в большой книге природы была сделана удивительная запись. Ученые открыли ранее неизвестный вид — изящного жука из семейства Cerambycidae. Его назвали Oberea octava.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В этом выпуске канал Mashnews покажет первое серийное производство эле...о перспективного, на первый взгляд, вида транспорта.В этом видео:
- Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им.&...мотива и возможность эксплуатации поезда в сложных метеоусловиях.
-
Недельный дайджест: первый полет российского Superjet, квантовый прорыв, космический сплав из мусораВ новом выпуске: революционный сплав из мусора от НИТУ &laqu...рите все главные технологические достижения России за неделю! Youtube:
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0