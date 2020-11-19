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Началась реализация проекта трансарктической магистральной подводной ВОЛС Мурманск — Владивосток

Минтранс России, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт» приступили к реализации проекта по строительству трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск — Владивосток с выходом локальных линий связи в крупнейшие порты и населенные пункты Арктической зоны

Проект строительства трансарктической ВОЛС реализуется с целью развития портовой инфраструктуры на трассе Севморпути и формирования цифровой экосистемы региона.

Стоимость проекта оценивается в 65 млрд руб.

В дополнение к названной цели проект создания подводной трансарктической ВОЛС также позволит обеспечить:

— создание цифровой инфраструктуры для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике, решение задач геологоразведки;

— сохранение и поддержание окружающей среды, внедрение сберегающих технологии для северных регионов;

— обеспечение альтернативы спутниковой связи для северных широт;

— развитие инфраструктуры цифровых Центров обработки на территории РФ;

— создание и расширение производственных мощностей по выпуску отечественного высокотехнологического оборудования при реализации проекта.

К реализации проекта привлечены заинтересованные ведомства и предприятия. Оператором трансарктической магистральной подводной ВОЛС определен подведомственный Росморречфлоту ФГУП «Морсвязьспутник».

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Реализация проекта осуществляется в соответствии с Указом президента РФ от 26.10.2020 г. № 645 «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

На Министерство транспорта РФ, Росморречфлот и ФГУП «Росморпорт» возложены стратегические задачи, связанные с развитием портовых мощностей и их инфраструктуры в Арктическом регионе.
Источник: http://morflot.gov.ru/novosti/lenta..._svyazi_murmansk_-_vladivostok.html

Севморпуть, ВОЛС
  • Владислав Хромов Владислав Хромов
    19.11.2018:52:32

    >Пропускная способность новой линии должна составить 52-104 Тбит/с, протяженность — более 12,5 тыс. км.

    Вот это ж нифига себе и масштабы, и горизонты планирования.

    #1215629
  • Корбен Далас Корбен Далас
    19.11.2019:00:38

    Да уж, масштабы впечатляют.   

    #1215631
  • Alex M Alex M
    19.11.2019:51:16

    Годная новость, и ЦОДы в Арктике хорошо охлаждаться будут

    #1215636
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