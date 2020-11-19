Началась реализация проекта трансарктической магистральной подводной ВОЛС Мурманск — Владивосток
Минтранс России, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт» приступили к реализации проекта по строительству трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск — Владивосток с выходом локальных линий связи в крупнейшие порты и населенные пункты Арктической зоны
Проект строительства трансарктической ВОЛС реализуется с целью развития портовой инфраструктуры на трассе Севморпути и формирования цифровой экосистемы региона.
Стоимость проекта оценивается в 65 млрд руб.
В дополнение к названной цели проект создания подводной трансарктической ВОЛС также позволит обеспечить:
— создание цифровой инфраструктуры для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике, решение задач геологоразведки;
— сохранение и поддержание окружающей среды, внедрение сберегающих технологии для северных регионов;
— обеспечение альтернативы спутниковой связи для северных широт;
— развитие инфраструктуры цифровых Центров обработки на территории РФ;
— создание и расширение производственных мощностей по выпуску отечественного высокотехнологического оборудования при реализации проекта.
К реализации проекта привлечены заинтересованные ведомства и предприятия. Оператором трансарктической магистральной подводной ВОЛС определен подведомственный Росморречфлоту ФГУП «Морсвязьспутник».
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Реализация проекта осуществляется в соответствии с Указом президента РФ
На Министерство транспорта РФ, Росморречфлот и ФГУП «Росморпорт» возложены стратегические задачи, связанные с развитием портовых мощностей и их инфраструктуры в Арктическом регионе.
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