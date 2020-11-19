Ростех передал российской армии почти 18 тысяч комплектов «Ратник»

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Входящий в Ростех Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) на месяц раньше срока выполнил обязательства по контракту в рамках гособоронзаказа на 2020 год на поставку экипировки «Ратник» для нужд министерства обороны РФ. В Вооруженные силы поставлено почти 18 тысяч комплектов боевого снаряжения, претензии и рекламации отсутствуют.

«Гособоронзаказ, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и введенными ограничениями, выполнен с опережением сроков. „Ратник“ — передовая экипировка, без которой нельзя представить современного солдата. В ее состав входит не только униформа, но и электроника, помогающая вести разведку и передавать данные в режиме реального времени, средства защиты из легких и крепких композитных материалов, современное стрелковое вооружение. При этом мы не стоим на месте, наша экипировка регулярно дорабатывается с учетом опыта ее эксплуатации, повышается ее удобство и функциональность», − заявил Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Боевая экипировка военнослужащего «Ратник» объединяет около 60 элементов, которые в зависимости от должности военнослужащего и выполняемых задач составляют системы по целевому назначению. В систему защиты входят средства индивидуальной защиты; средства защиты от поражения факторов ОМП, в систему поражения — стрелковое оружие, боеприпасы к нему, средства прицеливания; есть система управления; система жизнеобеспечения, энергообеспечения. Существуют базовая комплектация, комплектация для командира, снайпера, пулеметчика, стрелка, экипажа бронированной машины.

В комплект боевого снаряжения по выполненным контрактам института входит 14 элементов. Пошивочный цех ЦНИИТОЧМАШ изготавливает рейдовый рюкзак и патрульный ранец, транспортный жилет с подсумками, универсальное укрытие, зимний маскировочный костюм, позволяющий эффективно выполнять боевые задачи и повседневные обязанности военнослужащего. Другие поставщики дополняют комплектацию армейскими часами, пехотной малой лопатой, защитными очками, комплектом защиты коленных и локтевых суставов, комплектом автономных источников тепла, многофункциональным ножом, гарнитурой с активной защитой системы слуха или гарнитурой с активной защитой системы слуха и обеспечением связи, электрическим светосигнальным фонарем, фильтром для очистки воды.