«ТатхимПласт» запустила новую очередь производства компаундов

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Компания «ТатхимПласт» (г. Казань) запустила новую очередь производства высокотехнологичных полимерных компаундов для отливки элементов автомобилей, различных деталей стиральных машин, холодильников и телевизоров, а также для изготовления строительных материалов.

Проект профинансирован с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП), благодаря которому предприятие приобрело современное оборудование для создания нового производства компаундов мощностью 12 тыс. т в год. Общая производственная мощность предприятия выросла почти в 2 раза — до 25 тыс. т в год.

Создание нового производства стало возможно за счет льготного займа по программе «Лизинг». В конце 2018 года предприятие получило 60 млн руб. от Фонда развития промышленности.

Инвестиции в проект превысили 230 млн руб. Создано 15 рабочих мест.

© plastinfo.ru

Благодаря расширению производства «ТатхимПласта» снизится потребность российских производителей полимерных изделий в зарубежном сырье. Полимерные компаунды «ТатхимПласт» применяют такие компании, как Ford, УАЗ, Samsung, Schneider Electric, «ДекеЭкстружн», Vox.

«Современный мир невозможно представить без изделий из пластмасс: детали интерьера и экстерьера автомобилей, бытовая техника, электроника, строительство, кабельная продукция — все это пластмассы. Полимерные компаунды — это сырье для изделий из пластмасс. На своем оборудовании мы модифицируем базовые полимеры и придаем им нужные потребительские свойства.

Благодаря помощи ФРП мы закупили очень технологичное, мощное и качественное оборудование, которое позволяет не только увеличить наши производственные мощности, но и выпускать новые виды продукции, которые мы не могли выпускать ранее. Таким образом мы удовлетворяем растущую потребность промышленности в импортозамещении», — сообщил генеральный директор «ТатхимПласта» Альберт Сулейманов.

Полимерный компаунд — это многокомпонентный термопластичный материал, который состоит из полимерной матрицы, модифицирующих добавок и наполнителей. Он выпускается в виде гранул, применяется в процессе изготовления деталей и изделий методом литья (заливки). В зависимости от задачи ему придают необходимые потребительские свойства: жесткость, ударопрочность, стойкость к повышенным температурам.

Основные сферы применения компаундов — это автомобильная промышленность (детали экстерьера, интерьера, подкапотного пространства автомобиля, системы отопления, вентиляции и кондиционирования), бытовая техника и электроника (корпусные и внутренние детали холодильников и стиральных машин, телевизоров), строительная отрасль (фасадные панели, дренажные системы, трубы горячего и холодного водоснабжения).