Кировский «Колхоз «Путь Ленина» открыл новую ферму и телятник
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17 ноября в сельхозпредприятии «Колхоз «Путь Ленина» Котельничского района открыли новый коровник и телятник.
— Сегодня мы открываем еще один телятник беспривязного содержания на 400 голов и молочную ферму на 752 головы беспривязного содержания с дольно-молочным блоком, стоимость которого превышает 200 млн рублей, — рассказал глава сельхозпредприятия Сергей Киржаев. — Кроме того, мы реконструировали силосные траншеи, зерносушилку, зерносклад и теплую стоянку для техники. Построили финский зерносушильный комплекс.
Всего в агрофирме содержится более 4200 голов крупного рогатого скота, в том числе свыше двух тысяч коров. К концу 2020 года здесь планируют достигнуть продуктивности одной коровы на уровне 8000 кг.
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