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Армия и Флот

МРК «Одинцово» проекта 22800 принят в состав Балтийского флота

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Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 принят в состав Балтийского флота. Торжественная церемония подъема на новом боевом корабле Андреевского флага прошла в субботу в Балтийске — главной военно-морской базе Балтийского флота в Калининградской области.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов на торжественной церемонии отметил, что МРК «Одинцово», построенный на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла», успешно выполнил программы ходовых и государственных испытаний, которые проводились на морских полигонах Балтийского и Северного флота. Проверку прошли все системы и вооружение корабля.

Малый ракетный корабль «Одинцово», как и его «собратья» МРК «Мытищи» и «Советск», будет нести службу в составе соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно- морской базы.
Источник: https://www.ng.ru/news/695687.html

малый ракетный корабль, 22800, Балтийский флот
  • Нет аватара altman66
    21.11.2014:36:02

    Отлично! «Грайворон» на подходе   

    Хоть и другого проекта, но все равно    

    #1215767
  • seregin-s1 seregin-s1
    21.11.2016:27:46

    Первый с «Панцирь-М». Счастливого плавания!

    #1215773
  • Нет аватара Котельщик1549
    21.11.2016:36:58

    Прямо интрига (из-за отсутствия двигателей) — кто будет следующим: «Циклон» или «Буря»?

    #1215774
    • Нет аватара altman66
      21.11.2016:56:07

      Думаю в следующем году будут оба. а очередность — кто знает

      #1215775
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