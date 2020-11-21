МРК «Одинцово» проекта 22800 принят в состав Балтийского флота
Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 принят в состав Балтийского флота. Торжественная церемония подъема на новом боевом корабле Андреевского флага прошла в субботу в Балтийске — главной военно-морской базе Балтийского флота в Калининградской области.
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов на торжественной церемонии отметил, что МРК «Одинцово», построенный на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла», успешно выполнил программы ходовых и государственных испытаний, которые проводились на морских полигонах Балтийского и Северного флота. Проверку прошли все системы и вооружение корабля.
Малый ракетный корабль «Одинцово», как и его «собратья» МРК «Мытищи» и «Советск», будет нести службу в составе соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно- морской базы.
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