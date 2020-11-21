Новости дорожного хозяйства

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В Оренбургской области капитально отремонтировали 18 км федеральных дорог

Речь идет об участке с 100 по 110 км трассы Р-239 Казань — Оренбург — граница с Казахстаном недалеко от Казанки и Бикмурзино, его ввели в строй, опередив график на год, а также об отрезке с 308 по 316 км трассы Р-240 Уфа — Оренбург в Октябрьском районе.

На первом объекте (км 100 — км 110) выполнили полную замену конструкции дорожной одежды: устройство нижнего слоя основания, укрепление верхнего слоя основания методом регенерации с добавлением комплексного вяжущего, укладка нижнего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси. Для сохранения земляного полотна от подтопления и пропуска воды устроили водоотводные и водосбросные сооружения, в том числе удлинили две и заменили 11 водопропускных труб. На протяжении всего участка установили почти 1 км перильного и более 10 км барьерного ограждений. Для пользователей общественного транспорта обустроили две автобусные остановки с автономным освещением. Добавим, что участок с 100 по 110 км трассы Р-239 является входит в состав международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай», призванного обеспечить скоростное автомобильное сообщение между странами Северной Европы и Западным Китаем.

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Подобный объем работ проведен и на участке с 308 по 316 км автодороги Р-240 Уфа — Оренбург. Верхний слой покрытия устроили из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Теперь она полностью соответствуют нормативным показателям. Также было произведено устройство четырех водопропускных труб, более 2 тыс. м2 габионных конструкций, 63 водосбросов. Кроме того, на участке провели комплекс работ по дорожному обустройству: установлено шесть Г-образных опор на бетонных фундаментах, более 13 км барьерного и около 800 м перильного ограждений. В целях обеспечения безопасности дорожного движения установили четыре новых автобусных остановки с автопавильонами и комфортными зонами посадки, устроили 714 м тротуаров, 1,6 км освещения и около 740 м шумозащитных экранов.

На участках реконструкции трассы Р-22 «Каспий» в Волгоградской области открыто рабочее движение

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Проезд по двум уже построенным полосам с бетонным покрытием организован на трех участках общей протяженностью 11,6 км. Техническое решение поможет освободить от транспорта старый участок трассы, на месте которого построят новый под две полосы движения.

Для обеспечения безопасного проезда по новым участкам дорожники нанесли разметку, в местах высокой насыпи установили металлическое барьерное ограждение со стороны обочины, а с другой стороны проезжей части устроили парапетное ограждение по типу «Нью-Джерси», которое по окончании стройки будет служить для разделения транспортных потоков.

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Реконструкция участка федеральной автодороги Р-22 «Каспий» с 903 по 922 км в Городищенском и Иловлинском районах Волгоградской области началась в прошлом году. Помимо строительства четырехполосного участка из бетона, специалисты возведут два новых моста через реки Сакарка и Тишанка и две транспортные развязки, которые обеспечат безопасные повороты и связь с федеральной трассой ближайших населенных пунктов — хуторов Краснодонский, Кузнецов, Фастов и поселка Качалино. Одна из развязок, в границах Качалино, уже выполнена на 50%.

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Подходит к завершению строительство первой очереди моста через р. Сакарка: до конца 2020 года специалисты планируют завершить устройство мостового полотна и запустить движение по двум полосам. Это позволит приступить к строительству второй половины моста и увеличить фронт работ по реконструкции существующей дороги.

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— Главная особенность участка в том, что покрытие проезжей части мы выполняем из цементобетона. Материал не имеет ограничений по нагрузкам вне зависимости от времени года. В 2017 году на этой же дороге мы уже ввели в строй 10-километровый участок с бетонным покрытием. Пользователи трассы высоко оценили его преимущества, — отмечает директор волгоградского филиала, заместитель начальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александр Колобродов.

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***Реконструкция участка автодороги Р-22 «Каспий» с 903 по 922 км входит в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и является продолжением масштабных работ по расширению трассы от Волгограда в направлении Москвы. В 2021 году, после окончания нынешней реконструкции, протяженность четырехполосных участков трассы Р-22 в регионе увеличится до 58 км.

ЦКАД [ПК № 1]: участок от М-4 «Дон» до М-1 «Беларусь»

Пересечение с М2

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ra1unVfpovY

ЦКАД [ПК № 4]: участок от М-7 «Волга» до М-4 «Дон»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/m387XTh5was

ЦКАД [ПК № 5]: участок от поворота на Наро-Фоминск до М-11 «Москва — Санкт-Петербург»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DxMjmipiRvI