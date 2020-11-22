НПО «Наука» запустило линию по гальванизации и комплекс для испытаний авиационных систем
В Киржачском районе Владимирской области заемщик Фонда развития промышленности — НПО «Наука» — завершил строительство нового производственно-испытательного комплекса площадью более 17 тысяч кв. м. В нем запущена линия по нанесению гальванического покрытия на авиационные изделия.
Введенные в работу гальваническая линия и вакуумно-компрессорная станция — одни из самых современных на агрегатостроительных заводах России. С помощью нового оборудования планируется гальванизировать детали для систем кондиционирования воздуха, терморегулирования, автоматического регулирования давления и другие изделия. Общая площадь обрабатываемых деталей составит 38 тысяч кв. м в год.
В испытательном комплексе для тестирования готовых изделий имитируются все летные условия, начиная от взлетно-посадочной полосы до невесомости.
Будущие заказчики изделий — российские авиационные предприятия: «Объединенная авиастроительная корпорация», «Вертолеты России» и «Объединенная двигателестроительная корпорация».
Общая сумма двух займов ФРП составила 123 млн рублей, а совокупный бюджет проектов превысил 455 млн рублей.
Открытие всего производственно-испытательного комплекса НПО «Наука» во Владимирской области запланировано на 2021 год.
НПО «Наука» — крупнейший разработчик и производитель систем жизнеобеспечения летательных аппаратов.
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