«Ижнефтемаш» начал производство бурового оборудования нового поколения

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Ижевский завод ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, изготовил новый автоматический буровой ключ с программным управлением ARMATIC.

Ключ предназначен для быстрого высокоточного свинчивания и развинчивания бурильных и обсадных труб. ARMATIC имеет самый большой по сравнению с российскими аналогами диапазон диаметров замков свинчиваемых и развинчиваемых труб — от 73 до 245 миллиметров.

Ключ нового поколения комплектуется прибором для измерения, регистрации и визуализации параметров свинчивания. Высокоточная затяжка продлевает срок службы ключа и бурильного инструмента, а используемое программное обеспечение позволяет сохранять и передавать значения крутящего момента средствами проводной и беспроводной связи.

Оборудование может устанавливаться на штатное место бурового ключа типа АКБ без изменения конструкции буровой площадки. Выдвижной манипулятор позволяет перемещать ключ в широком диапазоне, а переносной пульт управления с сенсорным высокочувствительным экраном дает возможность управлять ключом, используя средства индивидуальной защиты рук.

В октябре 2020 года успешно завершены опытно-промысловые испытания ключа ARMATIC на Кондинском месторождении компании «Роснефть» в Ханты-Мансийском автономном округе.

— Ключ ARMATIC — это синергия многолетнего опыта производства нефтепромыслового оборудования и новых технических решений, которые соответствуют требованиям клиентов и самым жестким современным стандартам качества и безопасности. Новая разработка эффективно решает бизнес-задачи топливно-энергетического комплекса, сокращая затраты на нефтедобычу за счет оптимизации процесса бурения и использования высокотехнологичного оборудования, — отметил директор Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин. — Следующим этапом развития линейки бурового оборудования завода «Ижнефтемаш» станет освоение выпуска гидравлических подвесных ключей для обсадных труб ARMEX, опытный экземпляр которого планируется изготовить до конца 2020 года.

По итогам 9 месяцев 2020 года «Ижнефтемаш» увеличил продажи буровых ключей на 69% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.