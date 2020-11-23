В Челябинской области получили первые образцы электролитической медной фольги

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Единственное в России производство полностью заместит импорт высокотехнологичного материала для выпуска электроники и литий-ионных аккумуляторов.

На «Кыштымском медеэлектролитном заводе» (АО «КМЭЗ», г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») получены первые образцы электролитической медной фольги. В ходе пуско-наладочных работ в новом цехе электролиза медной фольги КМЭЗ произвели 8 метров фольги толщиной 35 микрон. Технологическая линия цеха позволяет выпускать фольгу самых востребованных типов — толщиной от 9 до 105 микрон по международным стандартам IPC-4562. Данную продукцию используют при изготовлении литий-ионных аккумуляторов электрокаров, а также печатных плат для электроники и приборостроения — от смартфонов и бытовой техники до авиастроения.

Комментирует генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев: «До сих пор в России такую фольгу не производили. Мощность цеха составляет 1,2 тысячи тонн фольги в год. Этого объема будет достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности отечественных производителей высокотехнологичной электроники и поставлять фольгу за рубеж».

Строительство нового цеха электролиза медной фольги в АО «КМЭЗ» началось в 2018 году. Цех оснащен самым современным оборудованием ведущих производителей из Европы и Азии. Инвестиции в проект превышают 3 млрд рублей.

АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» — один из исторических центров российской металлургии. Основан в 1757 году. В состав Группы РМК вошел в 2004 году. С этого момента на предприятии реализована масштабная программа коренного обновления производственных мощностей — медеплавильного производства, цехов электролиза и производства медной катанки. Мощность производства составляет 140 тыс. тонн медных катодов и 140 тыс. тонн медной катанки в год.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства — от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает более 11,5 тысяч человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка 1 млрд рублей.

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