В России выпустили партию новых облегченных низкорамных контейнеровозов для рынка ЕС

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В конце 2019 года компания Grunwald из Калининградско области смогла достичь успеха в новом для себя сегменте европейского рынка. Был исполнен первый контракт по поставке легкого контейнеровоза заказчику из Европейского союза.

Начав с малого, специалисты Grunwald продолжили анализировать требования европейских перевозчиков, чтобы развить достигнутый успех. В результате проделанной инженерами работы в ноябре 2020 года свет увидела первая партия новых облегченных низкорамных контейнеровозов для перевозки 40-футовых контейнеров HighCube.

Полуприцепам первой партии предстоит трудится на обслуживании контейнерного терминала порта Клайпеда в Литве. Модель облегченного контейнеровоза идеально впишется в европейскую модель интермодальных перевозок, где наилучшая оптимизация процессов достигается за счет меньших затрат при максимальной полезной нагрузке.

Собственная масса новой модели составляет 3 600 кг. При этом конструкция рамы, выполненная из высокопрочной стали, оптимизирована таким образом, чтобы объединить высокую полезную нагрузку с максимальной прочностью.

Впервые использован осевой агрегат марки JOST с дисковыми тормозами — одно из самых легких и технологичных решений. Задняя ось оборудована механизмом подъема/опускания.

Полуприцеп оборудован легкими алюминиевыми ресиверами, задним алюминиевым бампером от Suer и новейшей светотехникой Ermax TM11. Два типа фитинговых замков также поставляются компанией JOST.