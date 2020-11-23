В России выпустили партию новых облегченных низкорамных контейнеровозов для рынка ЕС
В конце 2019 года компания Grunwald из Калининградско области смогла достичь успеха в новом для себя сегменте европейского рынка. Был исполнен первый контракт по поставке легкого контейнеровоза заказчику из Европейского союза.
Начав с малого, специалисты Grunwald продолжили анализировать требования европейских перевозчиков, чтобы развить достигнутый успех. В результате проделанной инженерами работы в ноябре 2020 года свет увидела первая партия новых облегченных низкорамных контейнеровозов для перевозки 40-футовых контейнеров HighCube.
Полуприцепам первой партии предстоит трудится на обслуживании контейнерного терминала порта Клайпеда в Литве. Модель облегченного контейнеровоза идеально впишется в европейскую модель интермодальных перевозок, где наилучшая оптимизация процессов достигается за счет меньших затрат при максимальной полезной нагрузке.
Собственная масса новой модели составляет 3 600 кг. При этом конструкция рамы, выполненная из высокопрочной стали, оптимизирована таким образом, чтобы объединить высокую полезную нагрузку с максимальной прочностью.
Впервые использован осевой агрегат марки JOST с дисковыми тормозами — одно из самых легких и технологичных решений. Задняя ось оборудована механизмом подъема/опускания.
Полуприцеп оборудован легкими алюминиевыми ресиверами, задним алюминиевым бампером от Suer и новейшей светотехникой Ermax TM11. Два типа фитинговых замков также поставляются компанией JOST.
Читайте также...
- Российский производитель полуприцепов развивает экспортное направление
- Калининградский завод «Грюнвальд» осуществил первую экспортную поставку в Европу
- В Калининградской области запущена новая линия «Первой Картонажной Фабрики»