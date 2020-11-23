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Агропром и пищевая промышленность

Пензенская область собрала рекордный урожай зерна

 © s10.stc.all.kpcdn.net

В этом году труженики села Пензенской области собрали 3,333 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Это крупнейший урожай за всю историю Пензенской области. В самом урожайном для России и для региона 2017 году Пензенская область собрала в первоначальном весе 2,467 млн тонн зерновых, в 1973 году 3,2 млн тонн.

Средняя урожайность составил 40,1 ц/га, это самая высокая урожайность в этом году в Приволжском федеральном округе.

В этом году в Пензенской области посевная площадь сельскохозяйственных культур была увеличена на 31 тыс. га по сравнению с годом раньше. Всего в Пензенской области за последние пять лет введено в эксплуатацию 200 тыс. га земли, которая не обрабатывалась после 1990-х годов.

Наивысшая урожайность достигнута в хозяйствах Башмаковского района, где она составила 49 центнеров с гектара, в Бековском районе средний показатель — 46 центнеров с гектара, в Спасском — 45 центнеров с гектара. Валовой сбор более 200 тысяч тонн получили аграрии Белинского, Каменского, Башмаковского и Пензенского районов.

https://rg.ru/2...tonn-zerna.html

Источник: https://www.zol.ru/n/32544

урожай 2002, Пензенская область, сельское хозяйство
  • user78 user78
    23.11.2019:26:39

    +!   

    В этом году во многих областях РФ рекордные урожаи.

    Вот по России на 23 ноября:

    Как сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные данные ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 23 ноября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46 276,9 тыс. га (98,8% к площади уборки, в 2019 году — 45 076,4 тыс. га). Намолочено 137 221,9 тыс. т зерна (в 2019 году — 125 483,9 тыс. т) при урожайности 29,7 ц/га (27,8 ц/га в 2019 году). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 28 896 тыс. га, намолочено 88 123,4 тыс. т (+10 225,2 тыс. т к прошлому году) зерна, при урожайности 30,5 ц/га. (28,3 ц/га в 2019 году)

    Сев озимых зерновых культур проведен на площади 19 260,8 тыс. га (в 2019 году — 18 180,1 тыс. га).

    Пшеница убрана на 99,8% и есть все шансы побить абсолютный рекорд 2017-го года. Тогда по состоянию на 26 декабря намолотили 88,1 млн т в бункерном весе или 85,8 млн т в чистом весе:

    https://tass.ru...onomika/4843865

    А в этом году на 23 ноября уже 88,123 млн тонн в бункерном весе!    

    Отредактировано: user78~19:27 23.11.20
    #1216001
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