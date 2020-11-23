Пензенская область собрала рекордный урожай зерна

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В этом году труженики села Пензенской области собрали 3,333 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Это крупнейший урожай за всю историю Пензенской области. В самом урожайном для России и для региона 2017 году Пензенская область собрала в первоначальном весе 2,467 млн тонн зерновых, в 1973 году 3,2 млн тонн.

Средняя урожайность составил 40,1 ц/га, это самая высокая урожайность в этом году в Приволжском федеральном округе.

В этом году в Пензенской области посевная площадь сельскохозяйственных культур была увеличена на 31 тыс. га по сравнению с годом раньше. Всего в Пензенской области за последние пять лет введено в эксплуатацию 200 тыс. га земли, которая не обрабатывалась после 1990-х годов.

Наивысшая урожайность достигнута в хозяйствах Башмаковского района, где она составила 49 центнеров с гектара, в Бековском районе средний показатель — 46 центнеров с гектара, в Спасском — 45 центнеров с гектара. Валовой сбор более 200 тысяч тонн получили аграрии Белинского, Каменского, Башмаковского и Пензенского районов.

https://rg.ru/2...tonn-zerna.html