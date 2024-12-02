В Пензенской области запущены новые производственные мощности крупнейшего элеватора в ПФО

© riapo.ru

Новые производственные площади рассчитаны на единовременное хранение 28 тысяч тонн зерна.

Объём инвестиций составил 600 миллионов рублей. Общие мощности элеватора теперь составляют примерно 180 тысяч тонн.

Новые мощности запущены три недели назад, здесь принимаются любые культуры, которые есть в России. Сезон уже заканчивается, но везти зерно продолжают.

© riapo.ru

© riapo.ru

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