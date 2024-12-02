стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Kотенко Cергей 02 декабря 2024, 09:29 Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Пензенской области запущены новые производственные мощности крупнейшего элеватора в ПФО

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © riapo.ru

Новые производственные площади рассчитаны на единовременное хранение 28 тысяч тонн зерна.

Объём инвестиций составил 600 миллионов рублей. Общие мощности элеватора теперь составляют примерно 180 тысяч тонн.

Новые мощности запущены три недели назад, здесь принимаются любые культуры, которые есть в России. Сезон уже заканчивается, но везти зерно продолжают.

 © riapo.ru

 © riapo.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://riapo.ru/penza/selskoe-khoz...ra-v-pfo?ysclid=m46ncnftrn877692744

зернохранилища, Пензенская область, сельское хозяйство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,