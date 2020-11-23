В Москве открыт новый вокзал на железнодорожной станции «Ховрино» маршрута МЦД‑3

© stroi.mos.ru

23 ноября в Северном округе Москвы открыта станция Ховрино на Октябрьской железной дороге.

«Ховрино» станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом, который соединит МЦД-3, Замоскворецкую линию метро и междугородний автовокзал.

В ТПУ вошли одноименная станция Замоскворецкой линии метро, платформа Ховрино Октябрьской железной дороги, международный автовокзал «Северные ворота», разворотная площадка общественного транспорта со зданием конечной станции, капитальный и плоскостной перехватывающие паркинги, а также пешеходные мосты через ж/д пути в район.

© sun9-71.userapi.com

© sun9-72.userapi.com

© sun9-14.userapi.com

Ховрино стало первой новой станцией, которую построили по проекту МЦД-3. Строительство начали во втором квартале 2017 года. Работы велись круглосуточно на протяжении трёх лет. На станции появились две платформы с навесами на всю длину, два вестибюля для пассажиров с турникетами, туалетами, эскалаторами и лифтами. Инфраструктура создана на площади 6 тысяч м2.

Будущая МЦД-3 будет проходить из Зеленограда в Химки, Москву и до подмосковного Раменского.

Планируется, что после отмены коронавирусных ограничений станцией будут пользоваться 15 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году — 25 тысяч человек.

После открытия перехватывающей парковки пересадка на метро и МЦД станет привлекательной и для автомобилистов.

За счёт открытия станции Ховрино снизится нагрузка на Ленинградское шоссе и прилегающую улично-дорожную сеть, а также на Ленинградский вокзал.

© sun9-10.userapi.com

© sun9-2.userapi.com

© sun9-51.userapi.com

https://www.ng....hoto/4709/?el=3

https://vk.com/...65870743_641252