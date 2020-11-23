В Дубне Московской области открылся хирургический комплекс

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В новом хирургическом комлексе Дубны есть отделения общей хирургии, оперативной онкологии, урологии и гинекологии, травматологии и ортопедии, абдоминальной хирургии.

Он оснащён 8 операционными, в которых ежедневно делается около 30 плановых операций (в старом городском хирургическом корпусе работало 3 операционных).

Сегодня в хирургическом центре работает 41 врач — 80% имеют высшие квалификационные категории, а также 106 средних медицинских работников. Всего 202 человека.

Хирургический центр обеспечивает полный спектр оборудования. Благодаря этому можно делать операции из разряда высокотехнологичной медицинской помощи. За медицинской помощью обращаются не только жители Подмосковья, но и Москвы, Тверской области. Медпомощь получают по ОМС. В скором времени откроется отделение детской хирургии.

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Заведующий хирургической службой Дубненской городской больницы Александр Притула рассказал, что число коек выросло с 90 до 170, количество операций — с 1,1 тысячи до более чем 3,5 тысяч. Плановую медпомощь в больнице продолжают оказывать в условиях пандемии.

«Организация работы нашего корпуса такова, что больные находятся в полубоксированных палатах. Соответственно, у нас значительно меньше контакт между пациентами. Все мероприятия, которые мы дополнительно проводили, позволили не допустить вспышек внутрибольничной инфекции, в связи с этим мы ни разу с начала эпидемии не закрывались на карантин», — отметил главврач Дубненской городской больницы Алексей Осипов.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию в операционном блоке можно проводить минимально инвазивные операции. Из-за увеличения спектра малоинвазивных операций уменьшился срок реабилитации.

В палатах, которые рассчитаны на 1-4 пациентов, есть функциональные кровати, туалет, душ, холодильник, кондиционер, телевизор.

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