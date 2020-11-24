НИТИ им. П.И. Снегирева модернизирует производство сельхозтехники «Русич»

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НИТИ им. П.И. Снегирева, входящий в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех — управляющей организации АО «НПК «Техмаш», с момента серийного производства сельхозтехники, реализовал в агрокомплексы страны свыше 600 единиц оборудования. Общая стоимость поставок плугов и культиваторов марки «Русич» составила более 300 млн. рублей.

НИТИ им. П.И. Снегирева выпускает сельхозтехнику «Русич» в рамках диверсификации с 2017 года. Сегодня оборонное предприятие производит плуги и культиваторы 13 модификаций и комплектующие к ним.

Модернизация производства позволила значительно повысить производительность труда. Также с целью увеличения объемов только в текущем году ввели в эксплуатацию гибочный пресс с ЧПУ, приобретено 5 сварочных постов нового поколения, разработано более 20 программ для роботизированного сварочного комплекса. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию термопечей для термической обработки комплектующих и запасных частей.

Помимо этого, расширению производства помогают и государственные субсидии: подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ о выделении из федерального бюджета субсидий по «Программе 1432». Субсидия носит целевой характер и выделяется на модернизацию производства и разработку новой техники. По итогам 2018-2019 гг. поставлено в хозяйства более 100 единиц техники на сумму около 60 млн руб., в качестве субсидии от государства получено 12 млн. рублей.

В 2018 года НИТИ им. П.И. Снегирева расширил рынок сбыта гражданской продукции в рамках соглашения с АО «Росагролизинг». В этом году по программе лизинга также планируется осуществить поставки почвоперерабатывающей техники.

Культиваторы «Русич» по своим характеристикам, соотношению цены и качества превзошли многие аналоги. Конструкция и комплектующие выполнены из высококачественной стали и отличаются повышенной надежностью. Гидроцилиндры для культиваторов изготовлены ЛМЗ им. К.Либкнехта, также входящим в Концерн «Техмаш». Прорабатывается вопрос кооперации с НПО «Базальт» по выпуску комплектующих к культиваторам прикатывающих катков.

За четыре года присутствия на рынке почвообрабатывающая техника «Русич» заняла значимые позиции во многих регионах страны. Через дилерскую сеть в 19 регионах России поставляется вся линейка сельхозорудий. Площадь обрабатываемых «Русичами» земель сельхозназначения сегодня составляет более 750,0 тыс. гектаров земли, поставки техники осуществляются в 25 областей страны.