«Яндекс» представил новую умную колонку «Станция Макс»

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«Яндекс» во время своей ежегодной конференции Yet another Conference, которая в этом году проходит в онлайн-формате, представил новую умную колонку — «Станцию Макс», оснащенную LED-экраном.

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с голосовым помощником «Алисой», ее назвали «Станция Макс». Главные отличия новой колонки — мощный трехполосный звук, поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана", — сообщили в компании.

По данным «Яндекса», предзаказ на новую «Станцию Макс» открывается 25 ноября, а 1 декабря она появится на «Маркете» и в магазинах электронной техники. Новая колонка стоит 16 990 рублей. Сейчас она представлена в черном и сером цвете, в новом году появится еще два — бордовый и темно-синий.

На передней панели новой умной колонки расположен LED-экран, яркость которого подстраивается под освещение комнаты. Когда колонка молчит, она показывает на экране время. А во время проигрывания музыки на экране появляется ее визуальное представление. С помощью экрана голосовой помощник «Алиса» дополняет свои ответы анимацией и выражает эмоции.

В колонке пять динамиков, а ее общая мощность 65 ватт. Чтобы пользователи могли смотреть фильмы в высоком качестве с хорошим звуком, колонка использует технологию Dolby Audio и поддерживает разрешение 4К HDR. К новой колонке прилагается пульт. С его помощью можно переключать музыку, выбирать фильмы и регулировать звук. Также в него встроен микрофон для приема голосовых команд.

«Яндекс.Станция» — первое устройство, разработанное «Яндексом», которым можно управлять с помощью голосового помощника «Алиса». Продажи устройства начались 10 июля 2018 года в офлайн-магазине «Яндекса», первая партия была распродана за несколько часов. В октябре 2019 года «Яндекс» представил уменьшенную версию колонки — «Яндекс.Станция Мини».

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