На Выборгском СЗ заложен рыболовный траулер проекта KMT02.02 «Леонид Горбенко»
25 ноября 2020 года на Выборгском судостроительном заводе (Ленинградская область) состоялась церемония закладки киля рыболовного траулера «Леонид Горбенко» проекта KMT02.02, второго траулера для компании АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ» (входит в группу «ФОР»).
Основные характеристики судна KMT02.02:
- Длина — 80,4 м,
- Ширина — 15,4 м,
- Осадка — 6,51 м,
- Водоизмещение — 5563 т,
- Мощность энергетической установки — 4,64 МВт.
Справка: на Выборгском судостроительном заводе ведется параллельное строительство семи рыболовных траулеров проектов KMT01 и KMT02 в различных модификациях. В 2016 году ВСЗ подписал контракты на строительство восьми крупнотоннажных траулеров-процессоров, головное судно проекта KMT01 «Баренцево море» было передано заказчику в сентябре 2020 года.
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