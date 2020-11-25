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Судостроение и судоходство

На Выборгском СЗ заложен рыболовный траулер проекта KMT02.02 «Леонид Горбенко»

 © sun9-4.userapi.com

25 ноября 2020 года на Выборгском судостроительном заводе (Ленинградская область) состоялась церемония закладки киля рыболовного траулера «Леонид Горбенко» проекта KMT02.02, второго траулера для компании АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ» (входит в группу «ФОР»).

Основные характеристики судна KMT02.02:

  • Длина — 80,4 м,
  • Ширина — 15,4 м,
  • Осадка — 6,51 м,
  • Водоизмещение — 5563 т,
  • Мощность энергетической установки — 4,64 МВт.

  • Проект КМТ02 Судно Траулер (ТТХ, проектант)Проект КМТ02 Судно Траулер (ТТХ, проектант) © korabel.ru

Справка: на Выборгском судостроительном заводе ведется параллельное строительство семи рыболовных траулеров проектов KMT01 и KMT02 в различных модификациях. В 2016 году ВСЗ подписал контракты на строительство восьми крупнотоннажных траулеров-процессоров, головное судно проекта KMT01 «Баренцево море» было передано заказчику в сентябре 2020 года.
Источник: http://vyborgshipyard.ru/ru/rubric/...skom?year=2020&month=11&novelty=717

Выборг, Выборгский судостроительный завод, Ленинградская область, траулер, KMT02.02
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