На Выборгском СЗ заложен рыболовный траулер проекта KMT02.02 «Леонид Горбенко»

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25 ноября 2020 года на Выборгском судостроительном заводе (Ленинградская область) состоялась церемония закладки киля рыболовного траулера «Леонид Горбенко» проекта KMT02.02, второго траулера для компании АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ» (входит в группу «ФОР»).

Основные характеристики судна KMT02.02:

Длина — 80,4 м,

Ширина — 15,4 м,

Осадка — 6,51 м,

Водоизмещение — 5563 т,

Мощность энергетической установки — 4,64 МВт.

Проект КМТ02 Судно Траулер (ТТХ, проектант) © korabel.ru

Справка: на Выборгском судостроительном заводе ведется параллельное строительство семи рыболовных траулеров проектов KMT01 и KMT02 в различных модификациях. В 2016 году ВСЗ подписал контракты на строительство восьми крупнотоннажных траулеров-процессоров, головное судно проекта KMT01 «Баренцево море» было передано заказчику в сентябре 2020 года.