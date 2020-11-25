В регионах открыты новые спортивные объекты 9 часть

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Кемеровская область

Новый комплекс возведен по госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» вместо старого здания, которое уже не могло вместить всех желающих заниматься спортом. В строительство и оснащение объекта вложено почти 92 млн рублей. Из них 47,4 млн рублей — из регионального бюджета, 44,3 млн рублей — из местного.

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В здании площадью более 1,3 тысячи квадратных метров смогут одновременно тренироваться до 40 человек. Здесь есть удобные раздевалки, душевые, сауна, медицинский кабинет, новый спортивный инвентарь. Техническое оснащение позволяет проводить на базе физкультурно-оздоровительного комплекса соревнования регионального уровня.

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Объект соответствует современным санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Для маломобильных групп населения здесь оборудованы пандус, расширенный вход, отдельный санузел. Установлена система автоматической вентиляции и кондиционирования, что позволяет при любой погоде поддерживать комфортную температуру для занятий спортом.

https://ako.ru/...telnyy-kompleks

Ростовская область

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В селе Заветном прошло открытие спортивного зала. Одновременно в зале смогут заниматься 700 человек, будут предусмотрены тренировки по таким видам спорта, как в мини-футбол, волейбол, ручной мяч, баскетбол.

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https://www.don....ru/news/10970/

http://voshodza...t-zdorovym-byt/ ( открытие комплекса)