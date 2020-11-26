В г. Волжском запущено новое производство композитной трубопроводной арматуры

ООО «Константа-2» (г. Волгоград) запустило в г. Волжский (Волгоградская область) первое в России серийное производство стойкой к агрессивной среде трубопроводной арматуры из полимерных композиционных материалов.

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Стоимость реализации проекта — более 40 млн руб. Производство создано с помощью льготного займа со стороны федерального и регионального Фондов развития промышленности.

На предприятии где трудятся всего 150 человек, современную химически стойкую трубопроводную арматуру изготавливают полностью из полимерных композиционных материалов. Конструкция разработана предприятием, и аналогов у нее, по данным компании, в России — точно нет. Все комплектующие трубопроводной арматуры создаются здесь же.

По оценке ООО «Константа-2», в настоящее время на рынке трубопроводной арматуры в России на долю зарубежной продукции приходится до 55%, а в сегменте агрессивно стойкой запорной арматуры из полимеров — 100%. Российский производитель намерен изменить это соотношение в пользу отечественной продукции.

Разработанные ООО «Константа-2» конструкции запорной арматуры не имеют аналогов: они выдерживают температуру до +150С при эксплуатации в любой среде, срок эксплуатации без ремонта — 10 лет или шесть тысяч циклов. В то же время стоимость этой запорной арматуры на 50-80% ниже зарубежного оборудования.

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