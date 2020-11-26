В Иркутской области открыт цех крупнотоннажного производства фармсубстанций

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На предприятии «Братскхимсинтез» компании «Фармасинтез» открыт новый цех по производству субстанции для лекарственных препаратов. Здесь будут производить, в том числе, вакцины от коронавируса.

У «БратскХимСинтеза» имеются технологические возможности, позволяющие производить 36 международных непатентованный наименований фармсубстанций из Перечня стратегически значимых лекарственных средств, а в ближайшей перспективе планируется расширение номенклатуры до 40 МНН.

В течение 2021 года на заводе в Братске готовы выпускать согласно производственным мощностям свыше 10 тонн фармсубстанций, что эквивалентно более миллиону упаковок. Реальный объем выпуска будет зависеть от потребностей рынка.

Запуск новых мощностей позволит увеличить объёмы выпуска на данном предприятии в пять раз, а в целом по той номенклатуре фармсубстанций, которые будет производить компания «Фармасинтез», объёмы вырастут в два раза. Имеются в виду уже освоенные 32 субстанции, необходимые в производстве лекарств для лечения социально значимых заболеваний: это туберкулёз, ВИЧ, гепатит, диабет, — и те 15 позиций, которые предприятие начнёт выпускать в апреле следующего года для препаратов против онкологии.

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Как отметили в Минпромторге РФ, перед фарминдустрией России стоит задача освоить полный цикл производства по 215 стратегически значимым препаратам из нового перечня, который недавно утверждён Правительством. Из них больше половины субстанций уже производится .

Аналогичного результата удалось добиться и по значительно более широкому перечню — это жизненно важные лекарственные препараты. Почти 50 процентов препаратов из этой номенклатуры тоже полностью обеспечены российским сырьём, его сейчас выпускают более 40 российских предприятий.