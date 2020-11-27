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Экспорт

Российские дельталёты «Атом» производятся на экспорт в Германию и Турцию

 © flighttv.ru

Александр Русак сегодня единственный в России серийный производитель дельталётов. С 2000 года Русак начал производить крыло «Атом», а с 2014 — одноимённую тележку. С тех пор на момент выхода этого сюжета на его производстве сделано свыше 300 крыльев и 25 тележек. В этом году дельталёты «Атом» начали продавать на экспорт. Один дельталёт уже летает у частного пилота в Турции, второй работает в германской авиашколе в Тюрингии. Немецкий пилот-инструктор с июня летает на нём почти каждый день по 7-8 часов, даже в сложную погоду, «Атомом» доволен. У «Атома» есть немецкий сертификат типа. В конце ноября 2020 года подписаны твёрдые контракты на поставку ещё трёх дельталётов в Германию и двух в Турцию.

Цена «Атома» в типовой комплектации для европейского рынка — 31000 евро. Для Евросоюза это достаточно бюджетно. Например, стоимость схожего по лётным характеристикам французского «Танарга» начинается от 60.000 евро. Учитывая стоимость и лётно-технические характеристики, у «Атомов» хорошие перспективы для экспортных поставок и конкуренции за мировой рынок дельталётов с французскими, британскими и американскими производителями.

Подробности в 110 выпуске авиационной программы FlightTV ©Видео с youtube.com

 © flighttv.ru

 © flighttv.ru
Источник: http://flighttv.ru/movie/Flight-TV-Vypusk-110.html

Дельталёт, гражданская авиация, экспорт
  • Alex M Alex M
    27.11.2017:30:23

    Не плохо, и дизайн не позор. Знаю лютчики порой устают от ограничений повседневной работы и хотят просто так полетать. Да и просто любители

    Видел несколько попыток знакомых сделать что-то подобное. Да оно летает, но то любительское штучное. Вот то бы в серию. И у них получилось это дешевле

    #1216567
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