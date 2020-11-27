Российские дельталёты «Атом» производятся на экспорт в Германию и Турцию

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Александр Русак сегодня единственный в России серийный производитель дельталётов. С 2000 года Русак начал производить крыло «Атом», а с 2014 — одноимённую тележку. С тех пор на момент выхода этого сюжета на его производстве сделано свыше 300 крыльев и 25 тележек. В этом году дельталёты «Атом» начали продавать на экспорт. Один дельталёт уже летает у частного пилота в Турции, второй работает в германской авиашколе в Тюрингии. Немецкий пилот-инструктор с июня летает на нём почти каждый день по 7-8 часов, даже в сложную погоду, «Атомом» доволен. У «Атома» есть немецкий сертификат типа. В конце ноября 2020 года подписаны твёрдые контракты на поставку ещё трёх дельталётов в Германию и двух в Турцию.

Цена «Атома» в типовой комплектации для европейского рынка — 31000 евро. Для Евросоюза это достаточно бюджетно. Например, стоимость схожего по лётным характеристикам французского «Танарга» начинается от 60.000 евро. Учитывая стоимость и лётно-технические характеристики, у «Атомов» хорошие перспективы для экспортных поставок и конкуренции за мировой рынок дельталётов с французскими, британскими и американскими производителями.

Подробности в 110 выпуске авиационной программы FlightTV ©Видео с youtube.com

© flighttv.ru

© flighttv.ru