Ижорские заводы отгрузили транспортный шлюз для АЭС Куданкулам

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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, отгрузили транспортный шлюз для четвертого энергоблока АЭС Куданкулам (Индия).

Транспортный шлюз на атомной электростанции — это герметично запираемая камера для загрузки и выгрузки ядерного топлива и оборудования. В случае аварии на АЭС ворота транспортного шлюза должны закрыться с обеих сторон за 9 минут 20 секунд, при этом обеспечить герметичность реакторного отделения.

Таким образом, шлюз становится надежным барьером для защиты внешней среды от радиации в нештатной ситуации. В октябре этого года комиссия, в состав которой кроме специалистов Ижорских заводов вошли представители проектировщика и заказчика, тщательно протестировала работу основных систем транспортного шлюза. Также успешно была проведена проверка работоспособности оборудования в аварийном режиме.

В собранном виде шлюз весит 280 тонн, его длина составляет 14 метров, а диаметр центральной секции — 9 метров. В Индию шлюз в разобранном и надежно упакованном виде отправляется морским путем. Для транспортировки до причала этого негабаритного изделия использовались специальные гидравлические модульные платформы с низкой рамой (40 сантиметров от земли). Длина платформ с тягачом составляет 25 и 40 метров, а грузоподъемность достигает 250 тонн.

До места назначения транспортному шлюзу предстоит преодолеть более 17 тысяч километров. Производство транспортных шлюзов является традиционным для Ижорских заводов. Это одно из самых крупногабаритных и технически сложных изделий атомной энергетики. Сегодня на предприятии на разных стадиях изготовления находятся шлюзы для пятого и шестого энергоблоков АЭС Куданкулам.