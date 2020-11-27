«Волгограднефтемаш» впервые изготовил оборудование для ветроэнергетических установок
Предприятие активно участвует в современных проектах альтернативной энергетики.
На заводе произвели первую опору ветроэнергетической установки, которая станет частью строительства одной из ветряных электростанций. Для успешного производства новой продукции было проведено техническое переоснащение производственного цеха, а именно закуплено 4 новых сварочных трактора, и целевое повышение квалификации сотрудников, задействованных в производстве. Данные опоры представляют собой замыкающую (верхнюю) часть ветрогенераторной установки, используемой как источник возобновляемой ветровой энергии.
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