В Кемеровской области открыли новый ФОК

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В Новоильинском районе Новокузнецка открыли ФОК с универсальным игровым залом в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Пропускная способность для зала спортивных игр составляет 40 человек, зал «ОФП» для занятий аэробикой — 20 человек. В здании построен универсальный игровой зал с площадкой 36 на 18 метров.

Основной зал легко трансформируется под занятия бадминтоном, баскетболом, волейболом, теннисом и мини-футболом.

На втором этаже расположен зал для занятий аэробикой, инвентарная комната для хранения спортивных снарядов. ФОК оборудован кабинетами тренера, врача, душевыми и раздевалками, буфетом.

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Количество зрителей — 30 человек. Здание доступно для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Созданы все условия для занятий баскетболом, волейболом, хореографией и другими видами спорта. Благоустройство: автомобильная парковка, пандусы для маломобильных граждан. Рядом с ФОК расположены скейт-парк и памп-трек для велосипедистов. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет открыт для 80 000 человек Новоильинского района и позволит заниматься на регулярной основе как массовым спортом, так и спортом высших достижений.