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Спортивные объекты

В Кемеровской области открыли новый ФОК

 © sun9-69.userapi.com

В Новоильинском районе Новокузнецка открыли ФОК с универсальным игровым залом в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

 © sun9-27.userapi.com

Пропускная способность для зала спортивных игр составляет 40 человек, зал «ОФП» для занятий аэробикой — 20 человек. В здании построен универсальный игровой зал с площадкой 36 на 18 метров.

Основной зал легко трансформируется под занятия бадминтоном, баскетболом, волейболом, теннисом и мини-футболом.

На втором этаже расположен зал для занятий аэробикой, инвентарная комната для хранения спортивных снарядов. ФОК оборудован кабинетами тренера, врача, душевыми и раздевалками, буфетом.

 © sun9-36.userapi.com

Количество зрителей — 30 человек. Здание доступно для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Созданы все условия для занятий баскетболом, волейболом, хореографией и другими видами спорта. Благоустройство: автомобильная парковка, пандусы для маломобильных граждан. Рядом с ФОК расположены скейт-парк и памп-трек для велосипедистов. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет открыт для 80 000 человек Новоильинского района и позволит заниматься на регулярной основе как массовым спортом, так и спортом высших достижений.
Источник: https://www.city-n.ru/view/444865.html

спортивные объекты, Кемеровская область,
  • Александр Климов Александр Климов
    27.11.2016:39:23

    Второй ФОК за 2 дня в Кемеровской области.

    Отредактировано: Александр Климов~16:57 27.11.20
    #1216551
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