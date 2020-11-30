Тутаевская парогазовая теплоэлектростанция в Ярославской области введена в эксплуатацию

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Тутаевская парогазовая теплоэлектростанция мощностью 52 мегаватта введена в эксплуатацию.

Запуск станции повысил надёжность теплоснабжения жилого фонда и промышленных предприятий. Введение в строй ПГУ позволило увеличить производство электрической энергии на 390 тысяч мегаватт-часов в год, что очень важно для Тутаева как территории опережающего социально-экономического развития.

С июля 2019 года на станции шли пусконаладочные работы. Сегодня она работает в штатном режиме.

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Оборудование на объекте полностью отечественное: котлы белгородские, паровые турбины калужские, а газовые турбины изготовлены рыбинским предприятием ПАО «ОДК-Сатурн». Управление на всех этапах технологического процесса организовано через автоматическую систему. Она включает и выключает приборы, контролирует уровень давления, температуру, корректирует режимы работы.

Принцип работы выглядит так: подготовленный и сжатый компрессором воздух вместе с газом подают на турбину. Она похожа на двигатель самолета. В ней смесь сгорает и крутит вал электрогенератора. Это первая часть цикла с КПД в 30 — 35%. Старые электростанции на этом свою работу и закончили бы, сбросив выхлопные газы в трубу. Их давление слишком маленькое для вращения еще одного генератора. Но они очень горячие — до 500 градусов по Цельсию. И в новой установке научились эту температуру использовать. Выхлопные газы идут в так называемый котел-утилизатор, где разогревают воду до состояния пара с высоким давлением, который крутит еще одну турбину с электрогенератором. А горячая вода идет на отопление. Таким образом, КПД будет почти 60%.

Тутаевская ПГУ этой зимой будет основным поставщиком тепла в городе Тутаеве, старая котельная переведена в резерв.

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