ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) стало первым предприятием ОДК, на котором для серийного изготовления деталей газотурбинных двигателей применяется метод ротационной сварки. Эта передовая технология обеспечивает высокое качество деталей после сварки и позволяет значительно снизить время на выполнение данной операции.

Ротационная сварка трением входит в ряд критически важных технологий в современном авиадвигателестроении. Метод позволяет соединять разнородные материалы, в том числе не свариваемые традиционным плавлением. Сварное соединение образуется в результате быстрого нагрева и сжатия деталей. Температура повышается в тонком приповерхностном слое за счет трения, при этом один элемент вращается, второй — остается неподвижным.

Узкоспециализированное оборудование для сварки трением появилось в ОДК-Сатурн в 2024 году. Отечественный станок ПСТ-100С упрощает процесс изготовления деталей, обеспечивает высокое качество выпускаемых деталей и увеличивает производительность процесса сварки.

За свою разработку специалисты ОДК-Сатурн стали призерами X ежегодной премии имени Владимира Ревунова. Авторами проекта по созданию технологии стали молодые сотрудники ОДК-Сатурн: Максим Липатов, Денис Сарычев, Бориса Кононов и Анастасия Карлюкова. Они отмечены дипломом 2-й степени в категории «Лучший молодой технолог».

«С аналогичным проектом наши коллеги становились лауреатами Всероссийского конкурса „Авиастроитель года“ — тогда работа была больше теоретическая. Сейчас проект уже показывает эффективность на практике при серийном изготовлении деталей газотурбинных двигателей. Ранее при изготовлении роторов на предприятии применялась электронно-лучевая сварка. Применение метода ротационной сварки трением обеспечивает 100% годных деталей по сварному соединению и сокращает время выполнения операции сварки в 10 раз», — пояснил заместитель главного сварщика ОДК-Сатурн по специальным методам сварки, наплавки, газотермического и высокоскоростного напыления Максим Липатов.

Премия имени Владимира Ревунова учреждена Концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) и Союзом машиностроителей России в 2016 году. Ее присуждают на конкурсной основе молодым перспективным разработчикам, конструкторам и технологам за значительные достижения в области разработки новых и модернизации устаревших изделий для авиационной и радиоэлектронной промышленности.