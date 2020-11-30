Севастопольские спасатели получили новый катер модели «Альянс 6.4»
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Сотрудники Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Севастополю первыми из чрезвычайных ведомств Крымского полуострова получили новый быстроходный и высокоманевренный катер модели «Альянс 6.4"
«Альянс 6.4» — катер отечественного производства, мощностью в 200 л.с., развивает скорость до 30 морских узлов. Он оснащен сразу двумя двигателями — основным и резервным, который имеет мощность 9,9 л.с. и может быть использован в случае выхода из строя основного.
«На борту есть все необходимое для успешной реализации контрольно-надзорных функций в морской акватории: тепловизор, видеофиксаторы, навигационная система Garmin, приборы для измерения уровня выхлопных газов и шума судов, а также приспособление для их взвешивания. Имеется и комплект алкотестреров», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, уточнив, что испытания нового катера прошли успешно, он полностью готов к патрулированию и сможет оказать помощь терпящим бедствие на воде.
Теперь на вооружении ГИМС МЧС России имеется семь водных транспортных средств, три из которых проходят плановое техническое обслуживание перед сезоном 2021 года.
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