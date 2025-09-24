1. ГУ МЧС России по Ханты-Масийскому автономному округу получили новый патрульный катер.

Новое судно оснащено передовым навигационным и связным оборудованием.Высокая скорость катера позволит оперативно достигать мест происшествий на водных объектах и расширит зону патрулирования. Особенностью судна является наличие на его борту мобильной лаборатории, предназначенной для проведения технического осмотра и ремонта маломерных судов непосредственно на месте.

Источник

2. В Казани состоялся официальный спуск на воду нового спасательного катера КС-701М, который теперь входит в состав Поисково-спасательной службы Республики Татарстан при МЧС России.

Катер предназначен для работы на акватории Куйбышевского водохранилища и реки Казанки, где будут выполняться задачи по обеспечению безопасности на воде, проведению поисково-спасательных работ и водолазных операций.

Катер обладает рядом важных технических характеристик: алюминиевый прочный корпус, мощность двигателя — 250 л.с., что позволяет развивать скорость до 60 км/ч, возможность перевозки экипажа и до 12 пассажиров, современные навигационные системы и откидные трапы с бортов для оперативного спуска водолазов.

Источник

3. Два новых катера поступили на вооружение сотрудников Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Скоростной RX-1173 и многоцелевой LAKY VERF 11MM-02 катера во владивостокском подразделении Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Скоростной катерRX-1173:

развивает скорость до 100 километров в час;

оснащен пятью баками суммарной емкостью 5000 литров;

запас хода — 3200 мор.миль;

вмещает 10 человек на борту;

максимальная мощность — 800 л.с.

Многоцелевой катерLAKY VERF 11MM-02:

развивает скорость больше 70 километров в час;

общий запас топлива — 1100 литров;

вмещает 8 человек на борту;

дальность плавания — не менее 250 миль.

Оба катера уже в работе, на них инспекторы ГИМС МЧС России проводят патрулирования акваторий на постоянной основе.

Источник