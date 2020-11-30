Атоммаш изготовил крышку атомного реактора для энергоблока № 1 АЭС «Аккую» (Турция)

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») завершено изготовление крышки реактора для строящегося первого блока АЭС «Аккую».

Крышка реактора является одним из основных узлов верхнего блока и предназначена для уплотнения главного разъема реактора и удержания внутрикорпусных устройств реактора от всплытия. Вес изделия — 93 тонны, диаметр — 4,5 метра.

Изготовление крышки реактора — длительный процесс и занимает до полутора лет.

Основные этапы — сварка элементов изделия, расточка отверстий под шпильки главного разъема, наплавка. Ключевая операция — запрессовка и сварка патрубков, где специалистам необходимо с высокой точностью установить в отверстия крышки 139 патрубков весом от 35 до 50 кг. Запрессовка элементов происходит с помощью жидкого азота температурой -196 градусов Цельсия.

Далее специалисты провели гидравлические испытания, в ходе которых подтвердили прочность и плотность основного металла и сварных соединений крышки реактора. Для подтверждения соосности элементов крышка реактора проходит контрольную сборку в составе верхнего блока. Основные этапы изготовления прошли под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK).

Для справки:

Крышка реактора, как и корпус, относится к оборудованию первой категории сейсмостойкости. Срок службы крышки реактора составляет 60 лет, с возможностью продления срока эксплуатации еще на 20 лет.Крышка реактора имеет тарельчатую форму и представляет собой штампосварную конструкцию, состоящую из усеченного эллипсоида и массивного фланца. Сверху крышки расположены патрубки, служащие для крепления приводов системы управления защитой (СУЗ).