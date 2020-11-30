Аварийно-спасательная служба Северного флота ввела в строй катер «Павел Симонов»

© function.mil.ru

30 ноября, в военной гавани Северодвинска прошла церемония ввода в строй рейдового водолазного катера «Павел Симонов» проекта 23040. Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, построенное на заводе «Нижегородский теплоход» судно пополнило состав аварийно-спасательной службы Северного флота.

Рейдовые катера проекта 23040 строятся на заводе «Нижегородский Теплоход» с 2013 года. «Павел Симонов» стал 23-м судном данного типа, переданным Минобороны РФ.

https://function.mil.ru/images/upload/2019/Pavel_Simonov_-1200_23.jpg © function.mil.ru

Наряду с выполнением водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3 баллов, новое поколение катеров может производить поисковые работы при помощи малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора.

Кроме того, катера проекта 23040 способны эффективно тушить пожары на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров, откачивать воду с аварийного корабля и обеспечивать подачу электропитания на обесточенное в результате аварии судно. Катера проекта 23040 имеют высокую энерговооруженность и ледовый класс, что позволяет им уверенно работать на внешних рейдах и за их пределами на удалении от мест базирования до 50 миль.

Полное водоизмещение катеров проекта 23040 — около 118 тонн, длина корпуса — 28,09 метра, ширина — 5,56 метра, осадка — 1,5 метра. Скорость — 13,7 узла. Экипаж — три человека, а также водолазная группа из пяти человек.

https://function.mil.ru/images/upload/2019/Pavel_Simonov_-1200.jpg © function.mil.ru

https://function.mil.ru/images/upload/2019/Pavel_Simonov_-1200_2.jpg © function.mil.ru

https://function.mil.ru/images/upload/2019/Pavel_Simonov_-1200_8.jpg © function.mil.ru

https://function.mil.ru/images/upload/2019/Pavel_Simonov_-1200_12.jpg © function.mil.ru