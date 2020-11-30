ЧТЗ отгрузил технику заказчикам для работы в суровых климатических условиях

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В октябре ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) поставил 17 бульдозеров на механической трансмиссии в разные регионы России. Машины пользуются спросом у потребителей благодаря своей надежности, ремонтопригодности и способности работать в экстремальных климатических условиях.

Так, завод выполнил обязательства по поставке АО «Росгеология» девяти болотоходных тракторов на механической трансмиссии. Нефтяники будут использовать их в качестве тягачей: машины будут перемещать буровые вышки в Новосибирске, Красноярске, Сахалине. Для этого заказчику нужны были тракторы со специальным задним прицепным устройством.

— Росгеология — постоянные потребители продукции ЧТЗ, специалисты компании хорошо знакомы с нашей техникой и прекрасно понимают все ее рабочие возможности, — отмечает заместитель генерального директора по дорожно-строительной технике ЧТЗ Леонид Вершинский.

Кроме того, в рамках государственной закупкисемь бульдозеров у предприятия заказал Департамент недропользования и экологии Тюменской области для работы на полигоне твердых бытовых отходов. Все бульдозеры были оснащены отвалом с решеткой и отгружены потребителю. А дилер ЧТЗ — ООО «Машины и механизмы» — выиграл конкурс на поставку техники для Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) г. Челябинска. Машина с утеплительным чехлом на капот машины также отправлена заказчику.

Стоит отметить, что завод уже давно осуществил переход от узкой специализации к выпуску широкой гаммы дорожно-строительной техники, ориентируясь на запросы потребителей различных отраслей экономики РФ. Так, серийные машины 10-го класса тяги Б10 были дополнены техникой 11-го и 14-го класса тяги — бульдозерами Б11 и Б14. В настоящее время активно идет запуск в серийное производство новых моделей — бульдозера в легком тяговом классе Б-9, трактора Т-11 с джойстиковым управлением и др.

Вместе с тем, проверенные модели бульдозеров с механической трансмиссией по-прежнему пользуются стабильным спросом благодаря своей надежности, ремонтопригодности и способности работать в экстремальных климатических условиях.