Первый цех по производству газобетона заработал в Амурской области

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Цех по производству газобетона единственный в регионе и третий на Дальнем Востоке. Подобные предприятия есть в Хабаровском крае и на Сахалине. Востребованность современного строительного материала несколько лет назад подтолкнула компанию инициатора-инвестора начать производство газобетона в Приамурье.

Производство открылось в Благовещенске. В октябре были завершены пуско-наладочные работы и цех уже поставляет свою продукцию из газобетона крупнейшим строительным организациям области.

Инвестор вложил в создание цеха по производству газобетона 650 млн рублей.

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«Газобетон — это легко обрабатываемый, но в то же время прочный материал, который не гниёт и обладает низкой теплопроводностью. Благодаря изготовлению любых размеров его удобно использовать как при строительстве коттеджей и гаражей, так и для реализации более крупных проектов, таких, как возведение многоквартирных домов. При производстве газобетона мы используем новую технологию, которая позволяет делать дешевле и качественней блоки и плиты, что удобно для амурских застройщиков, которым теперь не надо заказывать такой стройматериал из других регионов», — разъяснил директор компании Евгений Монахов.

Подтверждение этому — сотрудничество со строительными компаниями из соседних регионов, которые проявили интерес к амурскому производителю газобетона. Этот же материал закупают не только крупные застройщики, но и те, кто строят частные дома и коттеджи. На сегодняшний день благовещенский цех выпускает по 2-3 тысячи кубометров плит и блоков в месяц, но у предприятия есть возможность увеличить производственную мощность до 10 тысяч кубометров в месяц.

«Сейчас у нас работает 1 смена, а это примерно 20 человек. При увеличении нагрузки в цехе могут трудиться круглосуточно 4 смены — в общей сложности 100 человек», — рассказал Евгений Монахов.

Современное оснащение с установкой четвертого автоклава позволит поставлять 120 тысяч кубических метров блоков и плит из газобетона на стройки области в год.

Как отмечает инвестор, с учетом дефицита строительных материалов, газобетон восполнит недостаток недорогих высокотехнологичных материалов для малоэтажного строительства.