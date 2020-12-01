В Ульяновске открылся новый детский сад на 160 мест

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В микрорайоне «Север-1» Ульяновска открылся новый детский сад «Искринка» на 160 мест.

Строительство детского сада началось в 2019 году и осуществлялось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Уровень софинансирования из федерального бюджета — 97% от сметной стоимости. Всего за два года из федерального бюджета привлечено 146 миллионов рублей.

Он оборудован по самым высоким стандартам. В «Искринке» созданы небольшие учебные классы для дополнительного образования. Например, здесь есть естественно-научная лаборатория с небольшим телескопом для изучения астрономии.

В настоящее время проведено комплектование групп детского сада воспитанниками, уже выдано 120 направлений детям дошкольного возраста от года до шести лет.

Помимо детей от трех лет и старше, здесь предусмотрены группы от года до трех, они рассчитаны на 80 ребят. В детском саду созданы все условия для успешного пребывания и развития детей: просторные групповые комнаты, кабинеты педагогов, эмоциональной разгрузки, образовательные пространства по различным направлениям работы, физкультурный и музыкальный залы, веранды, прогулочные площадки с яркими архитектурными формами. Закуплено современное технологическое оборудование на пищеблок, прачечную, кроватки, шкафчики, сушильные шкафы, столы и стульчики, офисная мебель. Полностью оборудованы комнаты в групповых помещениях. Установлена система видеонаблюдения. И самое главное, что в каждом помещении есть рециркулятор для обеззараживания воздуха

© Фото из открытых источников