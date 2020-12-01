Больницы Нижегородской области получили 15 новых автомобилей скорой помощи

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1 декабря 2020 года автопарк центральных районных больниц Нижегородской области пополнили 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Уже сегодня по одному автомобилю скорой помощи прибудет в Бутурлинскую, Вознесенскую, Выксунскую, Княгининскую, Ковернинскую, Кстовскую, Кулебакскую, Краснобаковскую, Лысковскую, Лукояновскую, Починковскую, Пильнинскую, Перевозскую, Сосновскую и Шатковскую центральные районные больницы.

Из нынешней партии техники большая часть машин скорой помощи выпущена на ГАЗе. Автомобили оснащены медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ. Комплектация машин обеспечивает максимальное удобство для медицинского персонала при транспортировке пациентов и оказании первой подготовке к выездам.

Развитие медико-санитарной помощи первичного звена — важнейшее направление национального проекта «Здравоохранение». Национальный проект реализуется с января 2019 года и включает в себя восемь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и «Развитие экспорта медицинских услуг».