На Онежском ССЗ заложено судно-краболов проекта CCa 5712LS

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На АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» в Карелии состоялась закладка киля второго краболовного судна проектной серии CCa 5712LS (строительный номер 502), которую верфь строит по заказу Группы компаний «Русский краб».

В серии — семь судов для вылова и перевозки живого краба.

Проект краболовного судна CCa 5712LS разрабатывается компанией «Дамен Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург) на основе технического задания и при участии специалистов ГК «Русский краб».