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Судостроение и судоходство

На Онежском ССЗ заложено судно-краболов проекта CCa 5712LS

 © onegoshipyard.ru

На АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» в Карелии состоялась закладка киля второго краболовного судна проектной серии CCa 5712LS (строительный номер 502), которую верфь строит по заказу Группы компаний «Русский краб».

В серии — семь судов для вылова и перевозки живого краба.

Проект краболовного судна CCa 5712LS разрабатывается компанией «Дамен Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург) на основе технического задания и при участии специалистов ГК «Русский краб».
Источник: http://onegoshipyard.ru/press-centr...hen-kil-vtorogo-krabolovnogo-sudna/

Онежский судостроительно-судоремонтный завод, Карелия, Петрозаводск, CCa 5712LS, краболов
  • seregin-s1 seregin-s1
    01.12.2020:08:52

    Отличная новость! Похоже, что это одна из программ правительства, которая будет работать.

    #1217043
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