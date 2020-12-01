На Онежском ССЗ заложено судно-краболов проекта CCa 5712LS
На АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» в Карелии состоялась закладка киля второго краболовного судна проектной серии CCa 5712LS (строительный номер 502), которую верфь строит по заказу Группы компаний «Русский краб».
В серии — семь судов для вылова и перевозки живого краба.
Проект краболовного судна CCa 5712LS разрабатывается компанией «Дамен Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург) на основе технического задания и при участии специалистов ГК «Русский краб».
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01.12.2020:08:52