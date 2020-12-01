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Новые заводы и цеха

В Владимирской области открылся известковый завод

 © vedom.ru

1 декабря вблизи д. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области открылся завод по производству извести.

Мощность завода составит 75 тысяч тонн продукции в год, численность работников — 41 человек.

Стоимость проекта, реализованного компанией «Добрятинское карьероуправление», состовляет 400 млн рублей.

 © vedom.ru

Новый завод — это совсем не то, что машиностроительные корпуса. Основная часть его — под открытым небом. Это огромная башня, в которой известняк будет нагреваться до температуры в тысячу градусов. Внутри корпусов — автоматика, которая и будет всем «руководить».

Новый завод по производству извести будет поставлять свою продукцию на Ковровский завод силикатного кирпича, на Борский завод силикатного кирпича (Нижегородская область), на заводы по производству газобетона в Московской области.

Действующий вблизи Добрятино карьер рассчитан для добычи известняка до 2046 года, но есть дополнительные месторождения, которые карьероуправление будет разведывать. В планах предприятия строительство еще одной печи для обжига известняка, поскольку на поставку извести есть серьёзные заявки от металлургической отрасли.

 © vedom.ru

 © vedom.ru

 © vedom.ru

 © vedom.ru
Источник: https://vedom.ru/news/2020/12/01/44202-novyj-zavod-v-dobryatino-dast

Владимирская область
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