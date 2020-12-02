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Монтаж портального станка плазменной и газовой резки с ЧПУ ULTRATHERM MTRP-20120 (2000×12000мм)

Специалистами ГК «СПИКОМ» произведен монтаж станка термической резки ULTRATHERM MTRP-20120 (2000×12000мм) на крупнейшем промышленном предприятии г. Барнаул.

Производителем станков плазменной и газовой резки металла серии «ULTRATHERM», «ULTRACUT» и «ULTRATUBE» является ООО «СПИКОМЭНЕРГО», г. Барнаул.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LGadrDL2Sio
Источник: http://ультратерм.рф/catalog/

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  • Нет аватара Александр У.
    02.12.2017:52:24

    Хороший станок! Ну хотя бы характеристики бы его привели и подробности, где сделали на каких комплектующих, для каких целей — для чего его сделали то? Что такого 12 метрового будут на нём резать то?

    #1217126
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