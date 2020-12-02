Монтаж портального станка плазменной и газовой резки с ЧПУ ULTRATHERM MTRP-20120 (2000×12000мм)

Специалистами ГК «СПИКОМ» произведен монтаж станка термической резки ULTRATHERM MTRP-20120 (2000×12000мм) на крупнейшем промышленном предприятии г. Барнаул.

Производителем станков плазменной и газовой резки металла серии «ULTRATHERM», «ULTRACUT» и «ULTRATUBE» является ООО «СПИКОМЭНЕРГО», г. Барнаул.

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