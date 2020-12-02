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Медучреждения

В Воронеже создан новый онкоцентр в восстановленным памятнике архитектуры «Дом Вигеля»

 © www.govvrn.ru

В Воронеже отреставрирован объект культурного наследия федерального значения- Дом Вигеля (1740 год). Примечательно, что особняк построил крепостной крестьянин Максим Тулинов заработавший оромный капитал предприимчивостью и тяжелым трудом. В начале XIX века семья Тулиновы добились дворянского титула. Позже особняк перешел Филиппу Вигелю. В 1905 году здесь заседал Совет рабочих депутатов.

Работы начались в 2018 году и продолжались два года. В здании разместился современный медицинский центр с оригинальной планировкой.

до реставрации

 © www.govvrn.ru

— Из здания, которое было готово к сносу, удалось сделать интересный памятник медицинского и культурного наследия, хорошо оснащенное, светлое, с прекрасными кабинетами, есть очень интересные решения. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, социально-значимый объект не только не был заморожен, но и завершен с опережением графика. С вводом в эксплуатацию поликлиники, оснащенной современным оборудованием и профессиональными кадрами, тысячи воронежцев смогут получить квалифицированную помощь.

после

 © www.govvrn.ru

 © www.govvrn.ru

 © www.govvrn.ru

В течении декабря 2020 года откроется современная онкополиклиника.

 © govvrn.ru

 © govvrn.ru

 © govvrn.ru

 © govvrn.ru
Источник: https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/6742729

памятник архитектуры, реставрация, Воронежская область, модернизация здравоохранения, новое медучреждение
  • Андрей Глебов Андрей Глебов
    03.12.2002:11:49

    Как же обидно, что такое красивое здание изуродовали таким блевотным логотипом!

    #1217160
    • Ирина Полевая Ирина Полевая
      03.12.2002:32:55

      ну зачем же так преувеличивать ?, обычный логотип, общую эстетику не портит. Шикарное здание получилось после реставрации. Слава Богу не снесли по факту аварийное, крайне запущенное здание.

      #1217161
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