В Воронеже создан новый онкоцентр в восстановленным памятнике архитектуры «Дом Вигеля»

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В Воронеже отреставрирован объект культурного наследия федерального значения- Дом Вигеля (1740 год). Примечательно, что особняк построил крепостной крестьянин Максим Тулинов заработавший оромный капитал предприимчивостью и тяжелым трудом. В начале XIX века семья Тулиновы добились дворянского титула. Позже особняк перешел Филиппу Вигелю. В 1905 году здесь заседал Совет рабочих депутатов.

Работы начались в 2018 году и продолжались два года. В здании разместился современный медицинский центр с оригинальной планировкой.

до реставрации

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— Из здания, которое было готово к сносу, удалось сделать интересный памятник медицинского и культурного наследия, хорошо оснащенное, светлое, с прекрасными кабинетами, есть очень интересные решения. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, социально-значимый объект не только не был заморожен, но и завершен с опережением графика. С вводом в эксплуатацию поликлиники, оснащенной современным оборудованием и профессиональными кадрами, тысячи воронежцев смогут получить квалифицированную помощь.

после

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В течении декабря 2020 года откроется современная онкополиклиника.

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