«МИРтекс» запустил новый вязальный цех в Ивановской области
Компания «МИРтекс» на своей производственной площадке в Фурманове Ивановской области запустила в эксплуатацию новый вязальный цех на 150 рабочих мест.
Площадь цеха составляет 3000 м2. Здесь установлены и уже работают 20 вязальных машин. Цех будет расширен до 40 машин.
Общая сумма затрат на оборудование составила 226 млн рублей. Сейчас компания набирает персонал. Обучение вязальщицы пройдут прямо на фабрике, у опытных сотрудников старого вязального цеха.
Открытие нового цеха даст возможность на треть увеличить выпуск сурового полотна. Сейчас отделочные мощности компании «МИРтекс» позволяют выпускать до 60 т полотна в сутки. Но вяжет предприятие только 40 т, остальные приходится закупать. После того, как новый цех заработает в полную силу, возможности вязального и отделочного производств сравняются.
Среди заказчиков «МИРтекса» — производители женской, детской, спортивной одежды, спецодежды, униформы для силовых структур и ведомств. В ассортименте компании более 10 видов ткани.
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